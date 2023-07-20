У Міжнародному Червоному хресті стверджують, що нібито не знали про діяльність керівника Білоруського Червоного хреста, і довідалися про це зі ЗМІ.

Міжнародна федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця заявила, що не була проінформована про візит білоруського очільника Дмитра Шевцова до окупованих Росією Луганська і Донецька, і його участі в незаконній депортації українських дітей.

"Ми не були проінформовані про цей візит і не брали участі у пов‘язаній з ним діяльності, в тому числі у діяльності, що стосується дітей", - сказано в заяві організації з приводу дій Шевцова.

У федерації кажуть, що дізналися про все із ЗМІ та зазначили, що цей випадок розглядатиме їхній незалежний орган, що розслідує питання порушення добросовісності.

Відео дня

"Надзвичайні обставини цього візиту, зокрема, використання символу (Шевцов носив літеру "Z", якою себе ідентифікують російські окупанти в Україні, - УНІАН) пов'язаного з однією зі сторін міжнародного збройного конфлікту в Україні, зачіпають фундаментальні принципи Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця", - сказано в заяві.

Зазначається, що організація висловила білоруським колегам "серйозне занепокоєння" і закликала припинити будь-яку подібну діяльність у майбутньому. При цьому наголошується, що генеральний секретар Білоруського Червоного Хреста не виступає від імені МФТЧХ і ЧП і його заяви не відображають позиції організації.

Депортація українських дітей з окупованих територій

Як повідомляв УНІАН, очільник білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов заявив, що його організація брала і буде брати участь у депортації українських дітей. Як повідомили білоруські ЗМІ, він допомогав викрадати українських дітей і вивозити їх на територію Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт очільника білоруського товариства Червоного Хреста Дмитра Шевцова за незаконну депортацію дітей.

Раніше, 13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість незаконно вивезених з окупованих територій України дітей може бути значно більшою за 19 тисяч, адже у захоплених регіонах перебувало щонайменше 200 тисяч українських дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: