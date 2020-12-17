Експерт зазначив що в Україні приділяється мало уваги вивченню ситуації в Росії.

Спроба отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і розслідування цієї події негативно вплине на імідж Росії.

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Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив експерт з міжнародних питань Богдан Ференц, який вважає, що в Україні приділяється мало уваги вивченню ситуації в Росії.

"Нам іноді здається, що в Росії статична ситуація, але це не так. На жаль, в Україні мало досліджується внутрішній контекст Російської Федерації. Важливо розуміти, які процеси там відбуваються", - сказав експерт.

Ференц вважає, що після розслідування спроби отруєння Навального стосовно Росії можливе застосування додаткових заходів.

"Що стосується розслідування і того, що виявив Навальний - репутаційно однозначно це серйозно б'є по іміджу, який і до того не був на належному рівні. Думаю, що далі будуть заяви європейських інституцій, які безпосередньо були в контексті режиму санкцій, це додатковий аргумент", - сказав Ференц.

Отруєння Навального: що трапилося з опозиціонером

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, в польоті йому стало погано, літак екстрено сів в Омську. Політика госпіталізували.

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що у Олексія Навального «токсичне отруєння».

Згодом Навального евакуювали з омської лікарні на лікування до берлінської клініки Charite (Шаріте), де виявили отруту в організмі опозиціонера.

2 вересня прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що, за інформацією уряду Німеччини, політика отруїли речовиною з групи "Новачок".

3 вересня, Пєсков заявив, що немає «жодного приводу» звинувачувати Росію в отруєнні Навального отрутою сімейства «Новачок».

4 вересня експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН підтвердили, що знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.

4 вересня посли всіх 30 країн-членів НАТО на екстреному засіданні виступили з вимогою провести міжнародне розслідування у зв'язку з отруєнням Навального.

9 вересня Міноборони Німеччини повідомило, що результати аналізів проб, взятих у Навального, передані до Організації із заборони хімічної зброї.

10 вересня стало відомо, що Навальний повністю вийшов з коми. За даними журналістів, він пам'ятає все, що передувало отруєнню – аж до того моменту, як він втратив свідомість в літаку.

Уряд ФРН заявив, що наявність в пробах Навального речовини з групи "Новачок" підтверджено даними трьох незалежних лабораторій, в тому числі - експертами з Франції та Швеції.

14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названі їхні імена.

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Автор: Андрій Василюк