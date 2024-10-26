ЦВК Грузії оголосила попередні результати виборів

За підрахунками ЦВК, упевнено лідирує правляча партія. Вона бере більшість голосів у парламенті.

Центрвиборчком Грузії визнав парламентські вибори такими, що відбулися, і озвучив попередні результати голосування. Лідирує партія влади. Так, за результатами опрацювання 70,9% бюлетенів партії набирають: правляча "Грузинська мрія" - 52,9% голосів; Відео дня "Коаліція змін" - 11,2%; "Єдність - національний рух" - 9,8%; "Сильна Грузія" - 9%; "Гахарія - За Грузію" - 8,2%. Таким чином, тільки чотири опозиційні партії або блоки долають п'ятивідсотковий бар'єр і проходять до грузинського парламенту. Матеріал доповнюється...

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