Центрвиборчком Грузії визнав парламентські вибори такими, що відбулися, і озвучив попередні результати голосування. Лідирує партія влади.
Так, за результатами опрацювання 70,9% бюлетенів партії набирають:
правляча "Грузинська мрія" - 52,9% голосів;
"Коаліція змін" - 11,2%;
"Єдність - національний рух" - 9,8%;
"Сильна Грузія" - 9%;
"Гахарія - За Грузію" - 8,2%.
Таким чином, тільки чотири опозиційні партії або блоки долають п'ятивідсотковий бар'єр і проходять до грузинського парламенту.
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