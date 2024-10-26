Грузія обрала собі парламент / ua.depositphotos.com

Центрвиборчком Грузії визнав парламентські вибори такими, що відбулися, і озвучив попередні результати голосування. Лідирує партія влади.

Так, за результатами опрацювання 70,9% бюлетенів партії набирають:

правляча "Грузинська мрія" - 52,9% голосів;

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"Коаліція змін" - 11,2%;

"Єдність - національний рух" - 9,8%;

"Сильна Грузія" - 9%;

"Гахарія - За Грузію" - 8,2%.

Таким чином, тільки чотири опозиційні партії або блоки долають п'ятивідсотковий бар'єр і проходять до грузинського парламенту.

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