Влада каже, що перемогли вони, і показує свій екзит-пол. Опозиція говорить про свою перемогу і посилається на власні опитування.

У Грузії завершилося голосування на парламентських виборах. Опубліковано дані екзитполів (опитувань виборців на виході з дільниці), але вони показують дуже різні результати, повідомляє "Новости - Грузия".

Так, екзитпол, проведений на замовлення опозиційного телеканалу Mtavari, дає правлячій партії "Грузинська мрія" 42%, а опозиційним партіям усім разом - 48%.

Опитування іншого опозиційного телеканалу Formula дає "Грузинській мрії" - 40,9%, а опозиційним партіям - 51,9%.

Відео дня

А ось проурядовий телеканал Imedi отримав зовсім інші дані екзит-полу: 56% у партії влади "Грузинська мрія", а всі опозиційні партії разом узяті набрали тільки 36%.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі стверджує, що за її даними, опозиційні партії набирають 52% голосів. І це без урахування голосів діаспори, яка ще продовжує голосувати в країнах Європи.

Почесний голова правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі, прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе та інші представники влади навпаки заявляють про перемогу саме їхньої політичної сили.

Парламентські вибори в Грузії

Як писав УНІАН, сьогодні в Грузії відбулося голосування на чергових виборах до місцевого парламенту. Виборчий процес супроводжувався безліччю скандалів і, ймовірно, порушеннями на дільницях.

Зокрема було зафіксовано випадки масового вкидання бюлетенів, опозиція заявила про напади "тітушок". Представники правлячої партії заявили про свою перемогу ще за 4 години до закриття виборчих дільниць.

Вас також можуть зацікавити новини: