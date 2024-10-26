Орбан вже привітав проросійську владу Грузії з перемогою на виборах

Від закриття дільниць минуло лише 10 хвилин, коли угорський прем'єр вже висловив свої привітання партії "Грузинська мрія".

У Грузії завершилося голосування на парламентських виборах. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже встиг привітати проросійську партію "Грузинська мрія" з перемогою.

Виборчі дільниці у Грузії закрилися трохи більше години тому, і жодних даних від грузинського центрвиборчкому ще немає. Є лише досить суперечливі дані екзитполів. Але угорський прем’єр вже встиг привітати владу з перемогою.

"Вітаємо прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе та партію "Грузинська мрія" з переконливою перемогою на сьогоднішніх парламентських виборах. Народ Грузії знає, що найкраще для його країни, і подбав, щоб його голос почули сьогодні!" – написав Орбан на платформі Х.

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Парламентські вибори в Грузії

Як писав УНІАН, під час передвиборчої кампанії правляча партія "Грузинська мрія" використовувала в своїй пропаганді фотографії зруйнованих українських міст, щоб показати, що чекає на грузинів, якщо вони голосуватимуть за антиросійські партії.

Сьогодні у Грузії відбулося голосування на парламентських виборах, яке супроводжувалося масовими вкидами бюлетенів та сутичками біля виборчих дільниць. Після закриття виборчих дільниць були оголошені результати екзитполів, але вони є взаємовлиключними: провладні фіксують перемогу влади, проопозиційні стверджують, що перемогла опозиція.

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