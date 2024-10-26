На поточний момент не оголошено не те що перші підрахунки бюлетенів від Центрвиборчкому, а навіть дані екзит-полів.

Представники чинної влади Грузії заявили про свою повну перемогу на парламентських виборах за кілька годин до закриття виборчих дільниць. Про це пише Телеграм-канал "Новости - Грузия".

Так, генеральний секретар правлячої партії "Грузинська мрія" і чинний мер Тбілісі Каха Каладзе оголосив, що партія вже набирає достатньо голосів, щоб отримати більшість у парламенті. Цю заяву він зробив за чотири години до закриття виборчих дільниць.

"Безпрецедентно висока активність не залишає шансів на успіх радикальній опозиції", - сказав Каладзе і закликав електорат "Мрії" "напружити сили ще більше, щоб забезпечити їй не просту, а конституційну більшість".

Тим часом грузинські ЗМІ публікують відео, на яких зафіксовано спроби, як стверджується, масового вкидання бюлетенів і сутички на дільницях і поруч із ними.

Президент країни Саломе Зурабішвілі заявила у відеозверненні, що її адміністрація не може зв'язатися з міністром внутрішніх справ або його заступником у зв'язку з насильством біля виборчих дільниць. Тому президент прямо в ефірі публічно зажадала від МВС вжити термінових заходів.

Вибори в Грузії: останні новини

Як писав УНІАН, раніше посол ЄС у Тбілісі заявив, що Європейський союз може запровадити санкції проти Грузії, якщо вона продовжить відходити від демократії. Зокрема він попередив, що Грузія не зможе стати членом ЄС, якщо там встановиться однопартійна система без політичної опозиції.

Незадовго до цього нинішня влада Грузії, яка встановила дружні відносини з Росією, вирішила вибачитися перед сепаратистами за війну 2008 року. Вибачатися планують після того, як переможуть на парламентських виборах і покарають "винних у руйнуванні грузино-осетинського братерства".

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