Голова комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Хінштейн заявив, що той має вибачитися.

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін назвав Державну думу "Держдурою".

Як пише "Новая газета Европа", заява прозвучала під час обговорення міграційної політики на сесії Петербурзького міжнародного юридичного форуму.

"Ви депутат, так? Скажіть, будь ласка, що відбувається в Держдумі, там взагалі якось зацікавлені в ухваленні нових законів, які відповідають напруженості ситуації? <...> Дуже хотілося б дізнатися, коли хороші закони ухвалить наша Державна дура", - заявив він.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що цим висловом Бастрикін образив весь народ. "Депутати обрані громадянами Російської Федерації, він образив народ", - сказав він.

Мігранти в Росії

Нагадаємо, що в РФ після теракту в Crocus City Hall, в якому загинули 145 осіб, активізували проведення рейдів проти мігрантів.

Сьогодні Бастрикін заявив, що на війну проти України відправили "близько 10 тисяч мігрантів, які отримали російське громадянство". Він назвав це "фішечкою", яка допомагає їм "потихеньку залишати Росію".

За його словами, до Москви "завезено" 1,2 мільйона мігрантів, у Підмосков'ї - 880 тисяч, а в Петербург - 860 тисяч.

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