Вони обговорювали війну.

Жителі російського прикордоння бояться військовослужбовців окупаційної армії Російської Федерації, які втікають зі своїх позицій.

Про це заявляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на одне з перехоплень. На опублікованому в соціальній мережі Facebook записі можна почути розмову двох жителів Брянської області, які обговорюють втікача:

"На улице не гуляешь? А чего ты не гуляешь? Там какой-то сбежал военнослужащий. Гляди! А то забежит".

Перехоплення ГУР

Нагадаємо, раніше українські розвідники публікували розмову солдатів Північної Кореї, яких Росія задіяла в бойових дій на території Курської області.

В іншій розмові цивільний чоловік з Бєлгородської області розповідає про великі втрати російських військ на війні проти України.

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