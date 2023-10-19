Під час нападу на Ізраїль бойовики використовували північнокорейські гранатомети і автомати.

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня терористи ХАМАСу, ймовірно, використовували зброю з Північної Кореї. Про це свідчать відео, записані самими ж бойовиками, а також трофеї, захоплені Ізраїлем під час тих подій, пише Associated Press.

Про те, що ХАМАС використовував північно-корейські реактивні гранатомети F-7 (аналог радянського РПГ-7), кажуть офіційні особи Південної Кореї, два незалежні експерти з північнокорейської зброї та власний аналіз Associated Press трофейної зброї.

"Північна Корея протягом тривалого часу підтримує палестинських бойовиків, і північнокорейська зброя раніше була задокументована серед заборонених поставок", — сказав Н. Р. Джензен-Джонс, експерт зі зброї, який працює директором консалтингової компанії Armament Research Services.

Відео дня

За його словами, такі поставки фіксували раніше не лише до Сектора Газа, але також до Лівану, Іраку та Сирії.

Старший науковий співробітник Small Arms Survey, який написав посібник до легкого озброєння КНДР, Метт Шредер зазначає, що на відео ХАМАСу добре видно, як бойовики тримають гранатомет з характерною червоною смугою вздовж боєголовки реактивного снаряду, що відповідає дизайну саме північно-корейського F-7.

Крім того, аналогічна червона смуга та інші ознаки є на тій зброї ХАМАСу, що стала трофеями армії Ізраїлю та була показана журналістам під час брифінгу у вівторок.

Associated Press зазначає, що раніше у своїх пропагандистських відео та фотографіях ХАМАС демонстрував своїх бойовиків із північнокорейською керованою протитанковою ракетою Bulsae. За словами згаданого вище експерта Джензена-Джонса, на фото і відео, знятих під час атаки 7 жовтня, він також помітив використання терористами північнокорейської самозарядної гвинтівки Type 58, що є варіантом автомату Калашникова.

"Багато північнокорейської зброї надав Іран групам бойовиків, і вважається, що це основний спосіб, за допомогою якого палестинські бойовики отримали північнокорейську зброю", – каже експерт.

Поставки північно-корейської зброї на Близький Схід

Як писав УНІАН, раніше Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї також чітко ідентифікував застосовану ХАМАС зброю, як гранатомет F-7, що є одним з озброєнь Північної Кореї.

Своєю чергою офіційний Пхеньян через державні ЗМІ розповсюдив заяву, в якій відкинув звинувачення в поставках зброї ХАМАС, назвавши їх "безпідставними та помилковими чутками", організованими США.

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