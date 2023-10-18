Також вони є авторами ідеї використання парапланів для здійснення повітряного проникнення на кордон.

Збройні сили Південної Кореї звинуватили КНДР у ймовірному постачанні ХАМАС зброї. Бойовики отримали артилерію, реактивні гранатомети та провели тренування перед нападом на Ізраїль.

Як повідомляє The Telegraph, Пхеньян може використати подібну тактику для раптового нападу на Південну Корею.

"Вважається, що ХАМАС прямо чи опосередковано пов'язаний з Північною Кореєю в різних сферах, таких як торгівля зброєю, тактичне керівництво та навчання", - сказав південнокорейський чиновник на умовах анонімності.

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Водночас сама КНДР спростовує останні звинувачення, назвавши їх "безпідставними та брехливими". Пхеньян стверджує, що ця претензія є "частиною спроби США зняти провину за конфлікт з себе".

Як зазначається, висновки Південної Кореї ґрунтувалися на військовому аналізі фотографій і відеозаписів ЗМІ про атаки ХАМАС 7 жовтня. Так, терористи використовували реактивні гранатомети F-7, які, за словами чиновника, є іншою назвою північнокорейської пускової установки RPG-7.

Також використовувались 122-мм реактивні системи залпового вогню та артилерійські снаряди північнокорейського виробництва. Їх знайшли на кордоні Ізраїлю та Гази. При цьому Пхеньян також рекламував використання парапланів для здійснення повітряного проникнення на кордон – тактику, яку використовували бойовики ХАМАС, щоб обійти посилені заходи безпеки Ізраїлю.

Тель-Авів також вважає, що ХАМАС використовував зброю, виготовлену в Північній Кореї. Вона могла зберігатись у Ірані.

Напад ХАМАС на Ізраїль і до чого тут КНДР

Як відомо, 7 жовтня 2023 року терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. Тоді ЗМІ почали припускати, хто міг допомагати бойовикам та де вони брали зброю.

Після цього міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив, що він буде домагатися призупинення міжкорейської військової угоди 2018 року щодо створення буферної зони вздовж сухопутних і морських кордонів, аби відновити спостереження за переміщенням військ Північної Кореї.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї доповів парламенту, що Північна Корея готується до можливості здійснити раптовий напад за допомогою тактики, яку використало палестинське угруповання ХАМАС під час атаки на Ізраїль.

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