Президент США порушує усі існуючі протоколи безпеки, і це ставить Америку під неабияку загрозу.

Попри нещодавній скандал із месенджером Signal, в Білому домі продовжують порушувати базові правила технічної безпеки, і робить це особисто президент Дональд Трамп. Про це пише суспільно-політичний журнал The Atlantic із посиланням на поінформовані джерела.

Всупереч існуючим протоколам безпеки, Трамп продовжує користуватися своїм особистим смартфоном, замість спеціального захищеного апарату, який передбачений для президента. За даними джерел, Трамп використовує свій старий iPhone не лише для спілкування з близькими, але й для робочої комунікації з чиновниками, журналістами, бізнесменами і навіть з іноземними лідерами.

Як з'ясував The Atlantic, у смартфоні залишився той самий телефонний номер, яким він користувався роками до того. Цей номер знають десятки людей (можливо, більше сотні). Чи не найгірше те, що Трамп відповіддає навіть на ті дзвінки, які надходять йому із невідомих номерів.

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Один з радників президента США, який побажав залишитися анонімним, розповів журналістам, як в його присутності Трамп відреагував на один такий дзвінок.

"Мені треба йти. Мені телефонує хтось з іншої країни", — цитує він слова Трампа, коли задзвенів телефон. "Він навіть не знає, з якої країни. Він просто бачить номер і думає: "Можливо, це іноземний лідер, з яким я хочу поговорити", - додав цей радник.

Попри наявну інформацію про те, що китайські хакери, ймовірно, вже прослуховують його телефон, президент США не виявив особливого занепокоєння з цього приводу, кажуть джерела.

"Це очевидний, колосальний ризик — особливо з огляду на те, що ми знаємо про проникнення Китаю в телефонні мережі останніми роками", — розповів Бен Роудс, колишній спічрайтер і заступник радника з національної безпеки Барака Обами.

Однак фахівці в галузі безпеки кажуть, що головний ризик навіть не у китайських хакерах, а в тому, що із президентом США можуть прямо поговорити які-небудь шахраї або пранкери, що час від часу трапляється з політиками в усьому світі.

Колишній керівник контррозвідки США Джоел Бреннер наголосив, що протоколи безпеки існують не просто так. Особисто він вбачає небезпеку в тому, що Трамп може у будь-який момент поговорити з іноземним лідером без належної підготовки чи присутності обізнанного персоналу і навіть погодитися в цій розмові на якісь важливі угоди чи поступки, не порадившись із фахівцями.

Як пише The Atlantic, команда намагалася переконати Трампа відмовитися від користування особистим телефоном, але він або не розуміє рівня загрози, або ігнорує її.

Інші новини про Трампа

Як писав УНІАН, напередодні Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці соцмережі допис із популярною серед його виборців теорією змови про те, що його попередника на посаді президента США Джо Байдена буцімто вбили ще у 2020 році й замінили клоном.

Також ми розповідали, що на міжнародній арені Трамп вже розгубив увесь авторитет, як президента США. Через нездатність втілити свої обіцянки та погрози Трамп тепер сприймається світовими лідерами просто як базікало.

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