Обидва прагнуть бачити Європу більш роз'єднаною та поділеною на сфери впливу.

Президент США Дональд Трамп ненавидить Європейський союз і, ймовірно, прагне зруйнувати його, аби напряму взаємодіяти з кожною країною Європи окремо. Про це пише Politico.

Видання зазначає, що Трамп не зміг розколоти ЄС під час своєї першої каденції, коли країни блоку спільно протистояли його тарифній війні проти Європи. Однак зараз війна в Україні породила суперечки всередині ЄС, і Вашингтон може ними скористатися.

"Поштовх адміністрації Трампа проти ЄС тепер узгоджується з давньою ворожістю Кремля до блоку та викликає кризу в інституціях Брюсселя", – йдеться у публікації.

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Проблемою для ЄС зокрема є принцип консенсусу, тобто одноголосного ухвалення усіх стратегічних рішень. Це заважає оперативно реагувати як на події у контексті російської агресії проти України, так і на дії Вашингтона.

У той час як екстрений саміт Європейської Ради щодо подальшої допомоги Україні ймовірно закінчиться нічим через позицію Угорщини, на перший план виходить спільна дипломатична ініціатива Франції та Великої Британії (яка взагалі вийшла з ЄС), до якої також підключено Туреччину та Канаду, але не запрошено проросійські Угорщину та Словаччину.

Криза "переміщує центр тяжіння Європи назад до національних столиць", — сказав Муджтаба Рахман, керуючий директор аналітичного центру Eurasia Group у Європі.

Неназваний європейський дипломат заявив Politico, що ЄС зможе пережити ураган Трампа, хоча буде не просто.

"ЄС тримається на волосині, але щоразу це робить нас сильнішими", - сказав він.

Більш песимістичні спостерігачі в Європі стверджують, що адміністрація Трампа налаштована на сприяння популістським націоналістичним силам у Європі, щоб допомогти знищити ЄС і повернути його назад до набагато більш вільної конфедерації країн, усі з яких будуть більше залежні від Сполучених Штатів — або, можливо, від Росії.

"Те, що [віце-президент США Джей Ді] Венс зробив у Мюнхені, … демонструє бажання знищити прогресивний Європейський Союз, щоб створити новий, який би об’єднався зі Сполученими Штатами та був би Європою націй із консервативним ухилом", – сказав Тангі Струйе де Свіланде, професор міжнародних відносин університету в Лувені (Бельгія) та експерт з відносин ЄС-США.

Те, з яким ентузіазмом Трамп і Путін докладають зусиль до дискредитації Євросоюзу, саме по собі говорить про те, що за ЄС варто боротися, вважають опитані експерти та чиновники.

"Ми продовжуємо чути, що ЄС не має впливу, що ми нічого не варті. Але якщо Трамп і Путін знаходять спільну мову, визначаючи нас як своїх ворогів, це, ймовірно, тому, що в кінцевому підсумку ми дійсно чогось варті", - сказав один з чиновників ЄС.

Реакція на зовнішню політику Трампа

Як писав УНІАН, деякі союзники США розглядають можливість обмежити передачу розвідданих Вашингтону через розворот Америки в бік Росії. Партнери США бояться, що Трамп може злити "другу Володимиру" їхніх агентів.

Також ми наводили думку посла України у Великій Британії Валерія Залужного, який звинуватив адміністрацію Трампа у руйнуванні світового порядку та попередив про можливий розпад НАТО.

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