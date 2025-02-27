Прем’єр-міністр Польщі заявив, що Євросоюз створений "для підтримки миру".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на погрози президента Сполучених Штатів Дональда Трампа запровадити 25% мита на всі товари з Євросоюзу та на його заяву про те, що ЄС створений, щоб нашкодити США.

Відповідний допис очільника польського уряду з’явився на платформі Х.

Туск відповів Трампу, що Європейський Союз створений не для того, щоб когось ошукувати, як заявляв Трамп, а для створення вільної торгівлі.

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"ЄС створений не для того, щоб когось ошукувати. Зовсім навпаки. Він був створений для підтримки миру, зміцнення поваги між нашими націями, створення вільної і справедливої торгівлі та зміцнення нашої трансатлантичної дружби. Ось так просто", - написав польський прем’єр.

Погрози Трампа митами: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп пригрозив запровадити 25% мита на всі товари з Євросоюзу. Очільник Білого дому розкритикував блок, заявивши, що він "був створений для того, щоб нашкодити Сполученим Штатам".

"Ми прийняли рішення, і ми оголосимо його дуже скоро. Загалом це буде 25 відсотків, і це стосуватиметься як автомобілів, так і всього іншого", - наголосив Трамп.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі із Трампом просив його не вести торговельну війну проти Європи, а зосередитися на Китаї. На думку Макрона, пріоритетом Вашингтона є введення тарифів на Китай, тому одночасне ведення торговельної війни з країнами ЄС буде суперечити інтересам США.

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