До Закону про експорт зброї хочуть внести зміни, які дозволять непрямі поставки в Україну.

Комітет з питань політики безпеки Національної ради Швейцарії хоче дозволити постачання зброї в Україну за певних умов.

Сьогодні більшість комітету заявила про німір внести відповідні зміни до "Закону про військові матеріали", який наразі перешкоджає такому реекспорту. Законопроект подають на розгляд Нацради, пише Blick.

Мова йде про послаблення заборони на реекспорт для країн, які мають подібні до Швейцарії механізми експортного контролю та поділяють схожі цінності. Термін дії декларації про нерозповсюдження експорту для цих країн має бути обмежений п'ятьма роками.

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Зазначається, що зброю можна буде передати до третьої країни лише якщо вона відповідатиме певним умовам. "Зокрема, вона не повинна серйозно і систематично порушувати права людини. Також не повинно бути ризику, що озброєння зі Швейцарії буде використано проти цивільного населення третьої країни", - йдеться у статті.

Нейтралітет Швейцарії

Як відомо, раніше країна заборонила Німеччині передати Україні боєприпаси для Gepard, а Данії - броньовані машини Piranha III. Влада пояснила це дотриманням закону про нейтралітет.

Ще минулого року в Іспанії повідомляли, що Берн наклав вето на відправку певних військових матеріалів України.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли про спроби знайти спосіб надати Україні військову допомогу, однак успіху вони не мали.

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