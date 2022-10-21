Президент США наголосив на важливості підтримки України і висловив занепокоєння заявами деяких політиків-республіканців.

У Конгресі США працюють над новим пакетом допомоги Україні на суму 50 млрд доларів.

Як повідомляє "Голос Америки", конгресмен-демократ Джим Коста підтвердив інформацію, що наразі в обох палатах Конгресу тривають переговори щодо розгляду нового пакету допомоги Україні.

Зауважується, що розгляд питання має відбутися після виборів 8 листопада, але до того, як новий склад Конгресу розпочне роботу на початку січня.

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"Ми повинні продовжувати. Саме тому переговори щодо наступного пакету фінансування життєво важливі, через нагальність і потребу. І ми не знаємо, що трапиться. Вибори через 18 днів. Кевін Маккарті зробив заяви, які викликають занепокоєння", - наголосив Коста.

Як зазначається, днями конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті, який може обійняти посаду спікера Палати представників, якщо Республіканська партія отримає більшість на проміжних виборах, заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні.

"Гадаю, Україна дуже важлива. Я підтримую програму нашого руху вперед, щоб Росія зазнала поразки, але ми не повинні виписувати необмежені чеки на будь-що. Наш борг - 31 трильйон доларів", - сказав Маккарті.

Коста зауважив, що коли схвалювали минулий пакет допомоги Україні на 12 млрд доларів, в Конгресі була потужна двопартійна підтримка.

"І ми маємо зробити це ще раз, щоб продемонструвати нашу рішучість на Заході підтримувати Україну, особливо коли нині Росія у невигідній позиції. Саме тому нам потрібно мати домовленість, і цей пакет, щоб він був готовий до голосування, коли ми повернемося до роботи 14 листопада", - сказав конгресмен.

Також Президент США Джо Байден наголосив на важливості підтримки України і висловив занепокоєння заявами деяких політиків-республіканців щодо того, що Республіканська партія може змінити підхід до допомоги Україні, якщо отримає більшість в Конгресі на проміжних виборах в листопаді цього року.

Байден наголосив, що якщо не допомагати Україні, Путін піде далі. "Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Ми підтримуємо НАТО. Ви думаєте, що пан Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? Ні. Я не розумію їхні погрози, що вони можуть бути змушені припинити фінансувати українців у війні проти жорсткого диктатора", - сказав Байден, відповідаючи на питання журналістів у п'ятницю.

Допомога США Україні

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Сенат США схвалив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів. Пакет був схвалений більшістю голосів і відправлений на підпис президенту США. 21 травня Джо Байден підписав цей документ.

21 вересня президент США повідомив, що Сполучені Штати вже виділили на допомогу України понад 25 млрд доларів.

1 жовтня Байден підписав закон "Продовження асигнування і додаткове виділення коштів для України на 2023 рік", який раніше підтримали обидві палати Конгресу - Палата представників і Сенат, про виділення Україні додаткової допомоги у розмірі понад 12,3 млрд доларів.

За даними Politico, внутрішній розкол у Республіканській партії щодо того, як довго американська допомога має надходити в Україну, може завадити фінансуванню, якщо республіканці отримають більшість в Конгресі.

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