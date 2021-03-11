Серед загиблих - переважно діти. Ще 13 пасажирів перебувають у важкому стані.

Щонайменше 27 людей загинули внаслідок ДТП з автобусом, яка сталася на індонезійському острові Ява.

На момент аварії в автобусі перебували 66 людей - група учнів ісламської школи, їхні батьки та вчителі. Вони поверталися з екскурсії до одного з місць паломництва, пише DW.

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Автобус рухався звивистою дорогою з поганим освітленням, коли водій втратив контроль над транспортним засобом і той впав у 20-метрову прірву. Серед можливих причин аварії називають відмову гальм.

Серед загиблих - переважно діти. Загинув в аварії також і водій автобуса. Решта 39 пасажирів отримали травми, 13 з них перебувають у важкому стані. Рятувальники упродовж ночі витягували травмованих з автобуса і доправляли до найближчих лікарень.

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Автор: Олександр Топчій