Щонайменше 27 людей загинули внаслідок ДТП з автобусом, яка сталася на індонезійському острові Ява.
На момент аварії в автобусі перебували 66 людей - група учнів ісламської школи, їхні батьки та вчителі. Вони поверталися з екскурсії до одного з місць паломництва, пише DW.
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Автобус рухався звивистою дорогою з поганим освітленням, коли водій втратив контроль над транспортним засобом і той впав у 20-метрову прірву. Серед можливих причин аварії називають відмову гальм.
Серед загиблих - переважно діти. Загинув в аварії також і водій автобуса. Решта 39 пасажирів отримали травми, 13 з них перебувають у важкому стані. Рятувальники упродовж ночі витягували травмованих з автобуса і доправляли до найближчих лікарень.
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