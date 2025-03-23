Мер Стамбула назвав усі звинувачення наклепом.

У неділю, 23 березня, суд взяв під варту мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого звинувачують у хабарництві. Про це повідомляє Reuters із посиланням на турецькі державні ЗМІ.

Суд постановив, що головного політичного суперника президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і ще щонайменше 20 осіб буде поміщено до в'язниці в рамках розслідування справи про корупцію.

Також його звинувачують у "тероризмі". У цій справі меру Стамбула було надано судовий контроль, що потенційно позбавляє уряд можливості призначити людину для тимчасового управління найбільшим містом країни.

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Імамоглу, який у деяких опитуваннях випереджає Ердогана, відкинув усі звинувачення, назвавши їх "неймовірними та наклепом". Агентство пише, що його підтримали європейські лідери та основна опозиційна партія Туреччини, назвавши дії проти мера Стамбула політизованими та недемократичними, а мер Анкари Мансур Яваш вважає, що ув'язнення Імамоглу є ганьбою для судової системи.

Водночас турецький уряд заперечує, що розслідування у двох зазначених вище справах мають політичне підґрунтя. Він застеріг громадян від протестів. Загальнонаціональну заборону на вуличні зібрання було продовжено в суботу ще на чотири дні.

Протести в Туреччині через арешт Імамоглу

Як писав УНІАН, 19 березня в Туреччині затримали головного опонента Ердогана у зв'язку з масштабним розслідуванням корупційних злочинів. За даними Генпрокуратури, Імамоглу та інших його чиновників підозрюють у здирництві, відмиванні грошей та порушеннях, пов'язаних із тендерами та закупівлями.

Також було затримано його близького помічника Мурата Онгуна і ще близько 100 співробітників мерії. На тлі суспільного невдоволення влада заборонила демонстрації в Стамбулі на чотири дні в спробі запобігти протестам після гучного арешту.

Незважаючи на заборону, 22 березня біля будівлі муніципалітету Стамбула і головної будівлі суду відбулися масштабні демонстрації на підтримку Імамоглу. Поліцейські застосували сльозогінний газ й перцеві балончики для розгону протестувальників. У підсумку правоохоронці затримали сотні демонстрантів.

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