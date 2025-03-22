У турецькому МВС попередили, що влада не потерпить "хаосу і провокацій".

Турецька влада затримала 343 людини під час нічних протестів проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу в більш ніж у 12 містах, включно з найбільшим містом Стамбул і столицею Анкарою.

Такі дані оприлюднило Міністерство внутрішніх справ (МВС) країни. У МВС пояснили, що затримання були проведені для запобігання "порушення громадського порядку". Там попередили, що влада не потерпить "хаосу і провокацій".

Відео дня

Затримання мера Стамбула і протести в Туреччині

Десятки тисяч турків вийшли на вулиці здебільшого на мирні демонстрації в середу, коли Імамоглу був затриманий за звинуваченням у хабарництві.

Імамоглу є головним політичним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана. Ці два політики представляють різні політичні табори. Ердоган є лідером консервативної та ісламістської партії, тоді як Імамоглу - більш ліберальний політик. Це створює безліч конфліктів, особливо в питаннях управління, прав людини та ролі релігії в політиці.

Основні причини, чому Ердоган не любить Імамоглу, пов'язані з саме політичними та ідеологічними відмінностями. Найсильнішого удару політсилі Ердогана Імамоглу завдав, ставши мером Стамбула 2019 року. Річ у тім, що Ердоган прагне зберегти владу і контроль у країні, і такі конкуренти, як Імамоглу, сприймаються ним як загроза.

Примітно, що цієї неділі опозиційна Республіканська народна партія мала провести збори, на яких висунути Імамоглу кандидатом на майбутніх президентських виборах, що заплановані на 2028 рік, але також ймовірні й дострокові вибори. Тепер, з урахуванням арешту головного конкурента Ердогана, малоймовірно, що голосування відбудеться.

Вас також можуть зацікавити новини: