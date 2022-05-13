Петер Сійярто заявив, що ціна на газ для жителів Угорщини збільшиться на 55%.

Будапешт хотів би отримати за введення ембарго на російську нафту 700-750 мільйонів євро. В Угорщині знову нагадали, що вони залежать від енергоносіїв з РФ.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів в інтерв'ю виданню El Pais.

За словами дипломата, в Угорщини немає виходу до моря і країна залежить від російської нафти та газу через історично побудовану інфраструктуру, тому ембарго на російську нафту створить велику проблему для Будапешта.

"Наші нафтопереробні потужності розраховані на російську нафту. Щоб переробити інші види нафти, нам довелося б інвестувати від 500 до 550 мільйонів євро - це займе близько чотирьох років. Щоб замінити нафтопровід з Росії, нам доведеться розширити потужність трубопроводу Адріатичного моря, що означало б 200 мільйонів євро, і ми не знаємо, скільки це займе час", - пояснив Сійярто.

При цьому він вказав, що ціна на газ для жителів Угорщини збільшиться на 55%

"Ми сказали главі Єврокомісії в понеділок, що її пропозиція створює для нас проблему. Ми не можемо голосувати за, Якщо нам не запропонують рішення", - вказав дипломат.

Нафтове ембарго: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії - до червня 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що неспроможність всіх країн-членів Європейського Союзу прийняти рішення про введення шостого пакета санкцій з нафтовим ембарго проти РФ стане занадто щедрим подарунком для Володимира Путіна.

11 травня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу не зміг узгодити рішення щодо шостого пакета санкцій проти Російської Федерації.

У свою чергу прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту. За його словами, президент Росії Володимир Путін думав, що зможе захопити Україну і розділити демократичні сили світу своєю швидкою перемогою.

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