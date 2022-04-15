Країна прагне диверсифікувати своїх постачальників газу.

Сербія має намір знизити залежність від російського газу. Країна планує диверсифікувати своїх постачальників газу з вересня 2023 року, щоб отримати більше свободи в енергетичному секторі.

Відповідну заяву зробила віцепрем'єр і міністр гірничодобувної промисловості Сербії Зорана Михайлович на офіційному сайті свого Міністерства.

"Сербія все ще залежить від одного постачальника. У нас є два напрямки газопостачання, але ми залежні від Росії. Наше з'єднання з Болгарією, яке буде готове в наступному році, дає нам можливість вести переговори і отримувати LPG з Греції і підключатися до газу з Азербайджану, що зменшує нашу залежність", — заявила Михайлович.

Далі міністр гірничодобувної промисловості повідомила, що не може передбачити, якою буде ціна на газ. Багато що залежить від вартості, яку вдасться узгодити з "Газпромом", проте колишньою вона вже точно не буде.

Нагадаємо, Сербія — це ідеологічний партнер Російської Федерації. Хоч вона і проголосувала за резолюцію ООН, яка засуджує криваві атаки РФ в Україні, але не приєдналася до санкцій проти агресора. Договір Сербії з "Газпромом" закінчується 31 травня поточного року. Судячи зі слів Михайлович, вона очікує погіршення умов у новому контракті.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: