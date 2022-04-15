Сербія має намір знизити залежність від російського газу. Країна планує диверсифікувати своїх постачальників газу з вересня 2023 року, щоб отримати більше свободи в енергетичному секторі.
Відповідну заяву зробила віцепрем'єр і міністр гірничодобувної промисловості Сербії Зорана Михайлович на офіційному сайті свого Міністерства.
"Сербія все ще залежить від одного постачальника. У нас є два напрямки газопостачання, але ми залежні від Росії. Наше з'єднання з Болгарією, яке буде готове в наступному році, дає нам можливість вести переговори і отримувати LPG з Греції і підключатися до газу з Азербайджану, що зменшує нашу залежність", — заявила Михайлович.
Далі міністр гірничодобувної промисловості повідомила, що не може передбачити, якою буде ціна на газ. Багато що залежить від вартості, яку вдасться узгодити з "Газпромом", проте колишньою вона вже точно не буде.
Нагадаємо, Сербія — це ідеологічний партнер Російської Федерації. Хоч вона і проголосувала за резолюцію ООН, яка засуджує криваві атаки РФ в Україні, але не приєдналася до санкцій проти агресора. Договір Сербії з "Газпромом" закінчується 31 травня поточного року. Судячи зі слів Михайлович, вона очікує погіршення умов у новому контракті.
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