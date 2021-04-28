Медики все ближче до розгадки, чому під час COVID-19 інколи з'являються неврологічні симптоми.

В ході пандемії COVID-19 з'являлося дедалі більше повідомлень про те, що новий коронавірус може атакувати центральну нервову систему. Деякі дослідження навіть стверджували, що у двох третин пацієнтів з'являються певні неврологічні розлади, зокрема, помутніння свідомості, дезорієнтація, відсутність реакції на подразники, психози чи погіршення пам'яті.

Багато людей скаржились на так званий "туман в голові", через який виникали труднощі з концентрацією уваги й запам'ятовуванням.

"Наше дослідження допомагає з'ясувати, чому в деяких людей з'являються такі симптоми, а в інших - ні. Ми з'ясували, як саме COVID-19 "проникає" в мозок і чому симптоми пов'язані з цим настільки непередбачувані", - цитує Gazeta Wyborcza слова доктора Рікардо Кости з Державного університету охорони здоров'я Луїзіани в місті Шривпорт.

Читайте такожCNN: Катастрофа в Індії через COVID-19 може бути страшнішою, ніж здаєтьсяВін представив результати свого дослідження підчас щорічного американського Конгресу експериментальної біології, який цього року пройшов в онлайн-форматі.

"Виявилося, що коронавірус SARS-CoV-2 здатен заражати нейрони, відповідальні за обробку й передачу нервових імпульсів, астроцити, які теж знаходяться в мозку, а також гліальні клітини спинного мозку, які підтримують й захищають нейрони", - сказав доктор Коста.

Астроцити - ключ до атаки COVID-19?

Частинки коронавірусу SARS-CoV-2 чіпляються до клітин респіраторної системи, чіпляючись білками в шипах до рецепторів під назвою ACE-2.

"Це ми з'ясували вже давно. Але було не зрозуміло, чи клітини нашого мозку теж мають такі рецептори, що пояснило б появу неврологічних симптомів в ході захворювання", - додав доктор Коста.

Разом зі своєю командою він детально дослідив білки на поверхні нейронів й астроцитів. Звісно, вчений зосередився на пошуках рецепторів ACE-2. Після цього вони піддали клітини центральної нервової системи дії коронавірусу SARS-CoV-2. Це був модифікований варіант інфекції, не здатний заражати вчених.

Читайте такожNewsweek: COVID-19 спричинив набряк мозку у немовляти"Ми підтвердили, що нейрони й астроцити мають рецептори ACE-2, через які обидва типи клітин можуть бути заражені коронавірусом", - пояснив доктор Коста.

При цьому, вчені виявили, що астроцити заражалися відносно рідше, ніж нейрони. Чому це має значення?

"Астроцити можна порівняти з головними "воротами" нашого мозку. Окрім усього іншого вони відповідають за отримання поживних речовин з крові для нейронів. З іншого боку, їхнє завдання - стримувати різні частинки, які можуть завдати шкоди нейронам", - пояснив американський вчений.

Він також зауважив, що на відміну від астроцитів, нейрони більш уразливі до інфекції. Це означає, що вистачить зараження всього кількох астроцитів, щоб коронавірус швидко поширився по мозковій тканині. На думку доктора Кости, саме тому у деяких пацієнтів з'являються неврологічні симптоми, а в інших ні.

Як коронавірус впливає на мозок?

Видання The Guardian писало про невелике дослідження, засноване на спостереженні лікарів на передовій пандемії коронавірусу. Воно виявило, що через COVID-19 у пацієнтів можуть з'явитися ускладнення, такі як психоз і запалення мозку.

Найбільш поширеним ускладненням виявився інсульт, який виникав через закупорку судин, крововилив або запалення судин під дією коронавірусу. Також у пацієнтів фіксували ознаки дезорієнтації й дивну поведінку через зміну психологічного стану.

Видання Newsweek писало про інше дослідження, яке виявило «старіння» мозку після зараження коронавірусом. Власне, йшлося про погіршення когнітивних можливостей. У пацієнтів, які перехворіли COVID-19, вони ставали такими ж, як і в людей, на 10 років старших від них. Найчастіше виявлені проблеми були пов’язані з увагою й логічним мисленням.

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Переклад: Лесь Димань