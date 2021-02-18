Видання зазначає, що Японія займає 121-е місце в індексі гендерного розриву.

Ліберально-демократична партія Японії, що перебуває при владі більшу частину часу з 1955 року, запропонувала дозволити п'яти жінкам приєднуватися до засідань її правління в якості спостерігачів.

Читайте такожУ Європарламенті хочуть відсторонити Білорусь від участі в Євробаченні-2021Про це пише Reuters.

Цей крок дозволить більшій кількості жінок-членів ЛДП побачити, як приймаються рішення, сказав 82-річний генеральний секретар партії Тосіхіро Нікаі.

Як пише газета Nikkei, ці жінки не зможуть виступати під час зустрічей, але зможуть окремо направляти свої думки в секретаріат.

Видання зазначає, що Японія займає 121-е місце в індексі гендерного розриву Всесвітнього економічного форуму. Це найбільший розрив у рейтингу серед розвинених країн.

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Автор: Людмила Жерновська