Під час допиту він нібито визнав, що "був завербований українськими спецслужбами", за виконання завдання йому обіцяли 100 тис. доларів США і виїзд в одну з європейських країн

У Росії повідомили про затримання підозрюваного в ліквідації начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігоря Кирилова та його помічника Іллі Полікарпова.

Як пишуть росЗМІ, у російському ФСБ повідомили, що підозрюваний - громадянин Республіки Узбекистан 1995 р.н., з ним проводяться слідчі дії. При цьому заявлено, що під час допиту він визнав, що "був завербований українськими спецслужбами".

"За їхнім завданням він прибув до Москви і отримав саморобний вибуховий пристрій. Він розмістив його на електросамокаті, який припаркував біля під'їзду житлового будинку, де проживав Ігор Кирилов. З метою спостереження за місцем проживання військовослужбовця він орендував автомобіль каршерінгу, де встановив камеру відеоспостереження. Зйомка з цієї камери транслювалася організаторам теракту в онлайн режимі в місто Дніпро. Після того, як надійшов відеосигнал про вихід військовослужбовців із під'їзду, вибуховий пристрій був дистанційно приведений ним у дію", - стверджують у російському ФСБ.

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Підозрюваний нібито заявив, що за ліквідацію Кирилова йому гарантувалася грошова винагорода в розмірі 100 тис. доларів США і виїзд в одну з європейських країн для проживання, ідеться в повідомленні.

Водночас "Коммерсантъ" із посиланням на свої джерела повідомляє, що було затримано двох підозрюваних. За словами співрозмовника видання, слід підозрюваних взяли з місця злочину, де камери спостереження зафіксували пару підозрілих машин.

Ліквідація генерала Ігоря Кирилова

Напередодні стало відомо про ліквідацію в Москві начальника Військ радіаційної, хімічної та біологічної безпеки ЗС РФ генерала Ігоря Кирилова. Згодом стало відомо, що це операція СБУ.