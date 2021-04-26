У Чехії заявили, що підозрюють у причетності до вибухів російські спецслужби.

Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек спростував слова президента країни Мілоша Земана про те, що чеські правоохоронці вивчають дві версії щодо причин вибухів на складах боєприпасів у селищі Врбетіце 2014 року.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на видання Novinky.cz.

Гамачек зазначив, що слідчі відпрацьовують лише одну версію - щодо причетності до диверсії агентів російської військової розвідки.

«Наскільки мені відомо, у справі є лише одна версія. Докази настільки очевидні, що я впевнений, що все так і було», – сказав Гамачек.

Причетність РФ до вибухів в Чехії

Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце (Чехія) сталися в жовтні та грудні 2014 року, в результаті загинули двоє людей.

17 квітня 2021 року у Чехії заявили, що підозрюють у причетності до вибухів російські спецслужби. У цьому зв'язку з країни висилають 18 дипломатів. За даними спецслужб Чехії, до вибухів причетні російські агенти Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін. Вони відомі під вигаданими іменами «Олександр Петров» і «Руслан Боширов» як підозрювані у справі про отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Великій Британії.

Чеські ЗМІ повідомляють, що озброєння з підірваного складу могло призначатися для України.

25 квітня президент Чехії Земан заявив, що правоохоронці розглядають про дві основні версії причин вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце: необережне поводження з боєприпасами і можлива причетність агентів іноземних спецслужб.

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Автор: Інна Андаліцька