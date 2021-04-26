Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек спростував слова президента країни Мілоша Земана про те, що чеські правоохоронці вивчають дві версії щодо причин вибухів на складах боєприпасів у селищі Врбетіце 2014 року.
Читайте такожКулеба предложил Чехии, куда отправить высланных из Москвы дипломатов
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на видання Novinky.cz.
Гамачек зазначив, що слідчі відпрацьовують лише одну версію - щодо причетності до диверсії агентів російської військової розвідки.
«Наскільки мені відомо, у справі є лише одна версія. Докази настільки очевидні, що я впевнений, що все так і було», – сказав Гамачек.
Причетність РФ до вибухів в Чехії
- Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце (Чехія) сталися в жовтні та грудні 2014 року, в результаті загинули двоє людей.
- 17 квітня 2021 року у Чехії заявили, що підозрюють у причетності до вибухів російські спецслужби. У цьому зв'язку з країни висилають 18 дипломатів. За даними спецслужб Чехії, до вибухів причетні російські агенти Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін. Вони відомі під вигаданими іменами «Олександр Петров» і «Руслан Боширов» як підозрювані у справі про отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Великій Британії.
- Чеські ЗМІ повідомляють, що озброєння з підірваного складу могло призначатися для України.
- 25 квітня президент Чехії Земан заявив, що правоохоронці розглядають про дві основні версії причин вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце: необережне поводження з боєприпасами і можлива причетність агентів іноземних спецслужб.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram