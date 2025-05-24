Головний дипломат Туреччини летить у Москву говорити про війну в Україні

За даними ЗМІ, запланова зустрічі очільника МЗС Туреччини з Лавровим та Мединським.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у понеділок відвідає Москву, щоб обговорити подальші кроки у врегулюванні війни між Росією та Україною. Візит відбудеться на тлі перших за три роки прямих переговорів делегацій обох країн, що пройшли у Стамбулі на початку травня, пише Bloomberg.

У Москві Фідан зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим і передасть позицію Анкари щодо необхідності "справедливого та міцного миру" в Україні. Також очікуються переговори з іншими високопосадовцями РФ, зокрема Володимиром Мединським - чиновником, який очолив російську делегацію на переговорах у Стамбулі.

Стамбульська зустріч, яка потенційно могла відкрити шлях до перемовин на рівні лідерів, завершилась лише домовленістю про масштабний обмін полоненими. Президент Росії Володимир Путін на переговори не приїхав, делегацію очолили посадовці нижчого рангу.

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Окрім теми України, Фідан і Лавров планують обговорити й інші регіональні питання – Сирію, Сектор Гази, а також двосторонню торгівлю й енергетичну співпрацю.

Переговори в Туреччині: ви могли це пропустити

Під час переговорів у Стамбулі говорили, зокрема про полонених. СБУ повідомляє, що вже почала підготовку до великого обміну у форматі 1000 на 1000. Служба складає списки російських окупантів, які утримуються в українському полоні та можуть бути передані РФ.

Однак не минулося також без абсурдних вимог і погроз з боку росіян. Представники країни-агресорки пригрозили окупувати Харківську та Сумську області, якщо Україна не виведе сили з чотирьох "анексованих" областей, які РФ контролює лише частково.

"Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три – скільки б це не зайняло. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати?" – заявив під час переговорів помічник диктатора Путіна і глава делегації РФ на переговорах Володимир Мединський.

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