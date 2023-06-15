Зурабішвілі сподівається, що матиме змогу відвідати Україну під час саміту Кримської платформи.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що була б готова приїхати до України "вже завтра", але досі не отримувала такого запрошення від президента України Володимира Зеленського.

В інтерв’ю "Українській правді" вона розповіла, що наразі взаємини між країнами "не зовсім задовільні".

"Я завжди була готова приїхати. І сьогодні теж готова. Тому, якщо ви передасте повідомлення, я можу приїхати вже завтра. Це (відсутність запрошення – УНІАН) не особисте, і я думаю, що це те, що ми описали як не зовсім задовільні відносини на цьому етапі між урядовими колами. Тому, у певному сенсі, я відчуваю наслідки цього, але знову ж таки готова. І я впевнена, що ми матимемо можливість. Я сподіваюся, що така можливість з'явиться на Кримській платформі", – сказала Саломе Зурабішвілі та уточнила, що запрошення на Кримську платформу також не отримувала.

Вона також заявила, що не вважає арешт екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі тим, що може зруйнувати дружбу між країнами.

"Я сподіваюся, що ні, і я думаю, що ні. Я гадаю, що наші відносини вище, ніж це. Це дуже серйозне питання, тому що воно стосується колишнього президента, але знову ж таки, перший суддя в цьому питанні – це грузинський народ, який пережив ті роки", – сказала вона.

Зурабішвілі також повідомила, що не збирається помилувати громадянина України, але шукає "рішення, яке буде більше відповідати тому, як слід поводитися з колишнім президентом".

"Я відповідальна насамперед перед грузинським народом. Як президент я маю зважати на те, що відчуває грузинський народ. Грузинський народ пережив дев'ять років режиму Саакашвілі, який залишив багато жертв. І це питання, яке поляризувало і продовжує поляризувати населення Грузії.

Не те щоб грузинський народ вважав, що Саакашвілі не винен. Вони можуть не погоджуватися з тим, що з ним, можливо, поводяться не так, як належить із президентом. Вони дуже гуманні, грузини дуже толерантні. Але відчуття населення таке, що він має заплатити за деякі злочини, які були скоєні під час його режиму – можливо, не ним, але під його керівництвом", – коментує вона.

Ув'язнення Саакашвілі у Грузії

В жовтні 2021 року Михеїл Саакашвілі, громадянин України і колишній президент Грузії, вперше за 8 років повернувся на батьківщину - перед муніципальними виборами, і був затриманий.

В Грузії він є фігурантом численних кримінальних проваджень (зокрема, щодо нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році) і вже заочно засуджений до шести років ув’язнення.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Він також заявив, що під час перебування під вартою його катували. Це зрештою підірвало його здоров’я. Політик був переведений з Руставської в'язниці у військовий госпіталь в Горі. З лютого поточного року проходить лікування в клініці "Вівамед".

Попри важкий стан здоров’я політика, суд відмовився відтермінувати виконання вироку в справі щодо нього.

Президент Володимир Зеленський заявив, що грузинська влада "публічно катує та вбиває" Саакашвілі. Верховна Рада звернулася до Грузії та світової спільноти щодо необхідності негайного переведення Саакашвілі для лікування за кордон. Європарламент також закликав грузинську владу звільнити Саакашвілі та дозволити лікування. Заклики було проігноровано.

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