При цьому він сказав, що не хоче цитувати заяви уряду РФ.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Росія напала на Україну нібито через її прагнення до НАТО.

Эхо Кавказа опублікувало уривок його виступу на форумі глобальної безпеки в Братиславі. Гарібашвілі запитали, чому, на його думку, Росія вторглася в Україну в 2022 році. Він відповів, що всі присутні "розуміють причину". Тоді прем'єра попросили уточнити.

"Одна з головних причин - НАТО. Розширення НАТО, правильно? Я не хочу спекулювати. І я не хочу цитувати заяви російського уряду. Але однією з причин було прагнення України стати членом НАТО. І зараз ми спостерігаємо за наслідками", - сказав.

Позиція Грузії у війні

Незважаючи на те, що частина грузинських територій перебувають під російською окупацією, після вторгнення РФ в Україну влада Грузії відмовилася ввести санкції проти країни-агресора.

У відповідь на прохання України передати озброєння, в Грузії заявили, що не хочуть бути залученими у військове протистояння.

При цьому на боці України з 2014 року воює "Грузинський національний легіон" - військове добровольче формування, до якого входять грузини, які зголосилися допомогти країні в боротьбі з агресором.

Також в Грузії проходили мітинги проти російської агресії - грузини виходили з прапорами України і висловлювали підтримку українському народу.

Цього місяця в Тбілісі приземлився перший прямий авіарейс з Росії за останні кілька років. Біля аеропорту люди вийшли на протест проти відновлення авіасполучення з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: