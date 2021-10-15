З 1 жовтня політика утримують в пенітенціарній установі.

Стан здоров'я голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі погіршився, йому важко пересуватися.

Про це заявила член "Національного руху" Анна Цитлідзе після відвідин екс-президента Грузії в пенітенціарній установі, повідомляє "Грузія Онлайн".

За її словами, "він худий, блідий і повільний, йому важко пересуватися".

"Я запитала з приводу припинення голодування, це питання, про яке взагалі не хоче говорити, він прийняв тверде рішення про це, і тепер головне - врятувати країну. Він чекає, що його особистому лікарю дадуть право якось увійти до нього",- додала Цитлідзе.

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Міхеїл Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня – в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

3 жовтня грузинські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що екс-президент нібито перетнув Грузинський кордон у вантажівці, ніби як весь шлях з України до Грузії Саакашвілі провів у вентиляційній кабіні авто.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук – він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах, серед яких - незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Автор: Світлана Закелова