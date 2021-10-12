Нардеп зазначила, що Саакашвілі з кожним днем все гірше.

Умови утримання третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який оголосив голодування, у в'язниці залишають бажати кращого. Його стан погіршується.

Про це розповіла депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, минулого тижня вона два рази відвідувала Саакашвілі.

"Відвідувала його у вівторок і п'ятницю. У перший день він відчував себе добре. У п'ятницю, через тиждень голодування, звичайно, погано. Він дуже просить, щоб всі трималися, боролися за майбутнє і справедливість Грузії, а не оплакували його здоров'я", – зазначила Ясько.

Читайте такожВажливо ходити і складно говорити: стан Саакашвілі в СІЗО погіршивсяПри цьому вона розповіла, що перші 10 днів утримання політику не дозволяли мати в камері матрац, телевізор, але тепер йому видали карту з обмеженою сумою грошей, за які він може купити те, що йому потрібно.

"У його випадку він придбав телевізор, щоб знати, що відбувається у світі. У нього немає зв'язку, йому не дозволяють дзвонити, хоча це є порушенням закону. Зазвичай дозволяється обмежена кількість дзвінків на місяць. На жаль, цього немає", - зазначила Ясько.

Крім того, вона вказала, що Саакашвілі в камері один, а через голодування його стан погіршується з кожним днем.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Міхеїл Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня – в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

3 жовтня грузинські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що екс-президент нібито перетнув Грузинський кордон у вантажівці, ніби як весь шлях з України до Грузії Саакашвілі провів у вентиляційній кабіні авто.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук – він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах, серед яких - незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Автор: Анастасія Горбачова