Український суховантаж працює під прапором Палау, та експлуатується Польщею.

Підтримувані Іраном хусити 13 червня в Аденській затоці завдали удару двома крилатими ракетами по судну Verbena під прапором Палау, що належить Україні та експлуатується Польщею. Суховантаж нещодавно пришвартувався в Малайзії і прямував до Італії з вантажем дерев'яних будівельних матеріалів. Про це в мережі Х повідомило Центральне командування США.

Зазначається, що суховантаж Verbena повідомив про пошкодження і подальшу пожежу на борту. Один цивільний моряк отримав важкі поранення під час нападу.

Літак з есмінця ВМС США Philippine Sea (CG 58) евакуював пораненого моряка на корабель партнерських сил, що знаходився неподалік, для надання медичної допомоги.

Відео дня

Варто зазначити, що Аденська затока знаходиться на заході Аравійського моря Індійського океану – між Аравійським півостровом і півостровом Сомалі.

Напади хуситів

Раніше УНІАН писав, що напади на судна в Червоному морі призвели до скорочення трафіку через Суецький канал на 66%. За офіційними даними, вантажопотік через життєво важливу артерію Суецького каналу в Єгипті впав на 66%, оскільки вантажі були змушені відхилитися через напади на судна.

В лютому 2024 року після атаки єменських хуситів у Червоному морі вперше затонув корабель. Атака на судно "Рубімар" відбулася в Баб-ель-Мандебській протоці – ключовому водному шляху, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою.

Вас також можуть зацікавити новини: