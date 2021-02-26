Під брендом Potato Head компанія випускає фігурки картоплин з отворами, куди діти можуть вставляти різноманітні деталі.

Компанія Hasbro, що випускає з 1952 року популярну лінійку дитячих іграшок Mr. Potato Head (Містер Картопляна Голова), вирішила зробити свій бренд гендерно нейтральним. Відтепер він буде називатися просто Potato Head.

Читайте такожСкандал навколо коміксу про одностатеве кохання в Україні: у видавництві відповіли на критику"Hasbro хоче зробити так, щоб всі відчували себе бажаними гостями в світі Potato Head, а тому позбавляється від "містера" в найменуванні бренду і його логотипі, заохочуючи тим самим гендерну рівність та інклюзивність",— йдеться в заяві компанії.

Під брендом Potato Head компанія випускає фігурки картоплин з отворами, куди діти можуть вставляти різноманітні деталі: очі, вуха, руки, ноги, а також головні убори або зачіски. В рамках лінійки випускаються іграшки картоплини-чоловіки (Містер Картопляна Голова) і картоплини-жінки (місіс Картопляна Голова). Як зазначила Hasbro, імена самих іграшок залишаться колишніми і будуть вказуватися на упаковці.

Експерти визнали рішення компанії вірним. "Hasbro прийняла це рішення з ділових міркувань, грунтуючись на тому, що продається,— прокоментував рішення Hasbro керуючий директор Brand Finance Річард Хейт.- Це найменше схоже на керівника, який раптом прокинувся і вирішив нав'язати іншим свій світогляд, а скоріше є фінансово мотивованим бізнес-рішенням: підтримати актуальність іграшки для нинішніх дітей, які бачать світ по-іншому", передає kommersant.

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Автор: УНІАН