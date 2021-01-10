Спікер Палати представників Конгресу демократка Ненсі Пелосі 8 січня дала вказівку комітету з регламенту бути готовим до початку імпічменту Трампа.

Статті для імпічменту щодо президента США Дональда Трампа можуть бути представлені в Палаті представників Конгресу США 12 або 13 січня.

Про це заявив конгресмен-демократ Джеймс Клайберн в ефірі телекомпанії CNN.

"Я думаю, що вони (статті про імпічмент Трампа - ред.) будуть складені... завтра (у понеділок, 11 січня – ред.). Це може бути вівторок або середа, перш ніж їх дійсно представлять, але я думаю, що вони будуть представлені на цьому тижні", - сказав Клайберн.

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Підготовка до імпічменту Трампа: що відомо

Група законодавців від Демократичної партії має намір винести на розгляд нижньої палати статті для імпічменту щодо Трампа, звинувативши його в "підбурюванні до заколоту" у зв'язку зі штурмом Капітолію в середу, 6 січня.

Спікер Палати представників Конгресу демократка Ненсі Пелосі 8 січня дала вказівку комітету з регламенту бути готовим до початку імпічменту Трампа. Термін його повноважень закінчується 20 січня.

Спікер Пелосі та її команда розглядають варіант проведення швидкого процесу імпічменту. Пелосі прямолінійно попередила, що Палата представників відправить Трампа у відставку за "підбурювальні дії" з метою заохочення заворушень у будівлі Капітолію. Водночас початок процесу імпічменту не означає, що Конгрес зможе усунути Трампа від влади.

Ставлення Байдена до ситуації

8 січня 2021 року стало відомо, що в Конгресі США представники Демократичної партії мають намір почати процес імпічменту президенту Дональду Трампу, але його наступник Джо Байден не зацікавлений в цьому.

Вибори в США: що потрібно знати

6 січня 2021 року під час виступу перед своїми прихильниками у Вашингтоні Трамп заявив, що ніколи не визнає поразку на виборах президента США. Після виступу Трампа сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

7 січня 2021 року обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах президента. Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади.

Після декількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

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Автор: Денис Прядко