Статті для імпічменту щодо президента США Дональда Трампа можуть бути представлені в Палаті представників Конгресу США 12 або 13 січня.
Про це заявив конгресмен-демократ Джеймс Клайберн в ефірі телекомпанії CNN.
"Я думаю, що вони (статті про імпічмент Трампа - ред.) будуть складені... завтра (у понеділок, 11 січня – ред.). Це може бути вівторок або середа, перш ніж їх дійсно представлять, але я думаю, що вони будуть представлені на цьому тижні", - сказав Клайберн.
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Підготовка до імпічменту Трампа: що відомо
- Група законодавців від Демократичної партії має намір винести на розгляд нижньої палати статті для імпічменту щодо Трампа, звинувативши його в "підбурюванні до заколоту" у зв'язку зі штурмом Капітолію в середу, 6 січня.
- Спікер Палати представників Конгресу демократка Ненсі Пелосі 8 січня дала вказівку комітету з регламенту бути готовим до початку імпічменту Трампа. Термін його повноважень закінчується 20 січня.
- Спікер Пелосі та її команда розглядають варіант проведення швидкого процесу імпічменту. Пелосі прямолінійно попередила, що Палата представників відправить Трампа у відставку за "підбурювальні дії" з метою заохочення заворушень у будівлі Капітолію. Водночас початок процесу імпічменту не означає, що Конгрес зможе усунути Трампа від влади.
Ставлення Байдена до ситуації
8 січня 2021 року стало відомо, що в Конгресі США представники Демократичної партії мають намір почати процес імпічменту президенту Дональду Трампу, але його наступник Джо Байден не зацікавлений в цьому.
Вибори в США: що потрібно знати
- 6 січня 2021 року під час виступу перед своїми прихильниками у Вашингтоні Трамп заявив, що ніколи не визнає поразку на виборах президента США. Після виступу Трампа сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.
- 7 січня 2021 року обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах президента. Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади.
- Після декількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.
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