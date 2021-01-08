Наближені до Байдена джерела повідомляють, що процес імпічменту не допоможе об'єднати країну.

У Конгресі США представники Демократичної партії мають намір розпочати процес імпічменту президента Дональда Трампа, але його наступник Джо Байден не зацікавлений у цьому.

Як повідомляє телеканал CBS News, у Палаті представників (нижній палаті Конгресу) вже з наступного тижня можуть почати розглядати статті про імпічмент проти Трампа. Зокрема, як заявляють лідери Демократичної партії, це може відбутися, якщо уряд або віце-президент Майк Пенс не діятимуть для усунення Трампа з поста президента.

Водночас члени Демократичної партії у п’ятницю проводять телефонну конференцію для обговорення питання імпічменту.

Трамп вже визнав, що 20 січня до влади прийде нова адміністрація. «Моя увага наразі зосереджується на забезпеченні спокійної, впорядкованої і безперешкодної передачі влади… Цей момент закликає до примирення і зцілення», - наголосив Трамп.

Однак він виступив з такою заявою після закликів спікера Палати представників Ненсі Пелосі, лідера демократичної меншості у Сенаті Чака Шумера і одного представника Республіканської партії до віце-президента Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції США з метою усунення Трампа від влади (У цій поправці сказано, що віце-президент починає виконувати обов’язки президента, якщо чинного президента буде усунуто від посади).

Що думають в Сенаті про імпічмент Трампа

Як повідомляє телеканал CNN, спікер Пелосі і її команда розглядають варіант проведення швидкого процесу імпічменту Трампа.

Усунення Трампа від влади вимагатиме значної підтримки з боку обох партій у Сенаті, аби ця ініціатива стала успішною. Проте, наразі демократи такої підтримки не мають. Пелосі прямолінійно попередила, що Палата представників відправить Трампа у відставку за «підбурювальні дії» з метою заохочення до безладів у будівлі Капітолію. Водночас початок процесу імпічменту не означатиме, що Конгрес зможе усунути Трампа від влади.

Лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч МакКоннелл може не дозволити провести процедуру імпічменту, оскільки Байден 20 січня стане президентом. Водночас обізнані джерела повідомляють, що Байден не зацікавлений у початку процесу імпічменту, оскільки він віддає перевагу процесу переходу влади від адміністрації Трампа до його адміністрації. «Імпічмент не допоможе об’єднати країну», - повідомило джерело, наближене до Байдена. «Ця справа може бути вирішена у Конгресі», - додав співрозмовник. Також, як повідомляють джерела, Байден не має наміру брати участі у можливому розгляді питання застосування 25-ї поправки до Конституції США.

Вибори в США: що потрібно знати

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах президента. У свою чергу, Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

6 січня під час виступу перед своїми прихильниками у Вашингтоні Трамп заявив, що ніколи не визнає поразку на виборах президента США. Після виступу Трампа сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після декількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

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Автор: Віталій Саєнко