Новий президент США заявив, що ця подія підкреслила цінність американської демократії.

Новий президент США Джо Байден вважає, що події під Капітолієм, що відбулися шостого січня, показали американцями, наскільки дорогоцінна демократія.

Про це він повідомив під час своєї інавгураційної промови, яку транслював УНІАН.

"Це день Америки. Це день демократії", - підкреслив Байден.

Він згадав трагічні події біля Капітолію, в результаті яких загинули п'ятеро осіб. Новий президент заявив, що вони підкреслили цінність американської демократії.

«Ми знову дізналися, що демократія дорогоцінна... І в цю годину, друзі мої, демократія восторжествувала", - зазначив він.

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Інавгурація Байдена:

Сьогодні Джо Байден, який виграв 3 листопада 2020 року виборчу гонку у Дональда Трампа, склав присягу президента Сполучених Штатів Америки.

Інавгурація є офіційною церемонією передачі влади від президента-республіканця Дональда Трампа, який не зміг переобратися на другий термін, до обраного президента-демократа Джо Байдена, який починає свою службу на главі американської держави.

78-річний Байден став найстарішим президентом в історії США, який вступив на цю посаду.

Також присягу прийняла обрана віце-президент Камала Гарріс.

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Автор: Денис Прядко