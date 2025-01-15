Команди з України та США вже працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі з Трампом після його інавгурації.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його зустріч із новообраним президентом США Дональдом Трампом пропрацьовується. Як передає кореспондент УНІАН, у Варшаві на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском глава держави розповів, чого очікує після інавгурації Трампа.

"Я думаю, що увесь світ очікує, тому що Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером сьогодні стабільності в світі. На мою особисту думку. Вони найбільші донори для України у цій боротьбі за виживання проти російської агресії. І ми очікуємо продовження політики зміцнення України", - наголосив Зеленський.

Як сказав президент, команди з України та США вже працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі з Трампом після його інавгурації.

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"Там будемо проговорювати ключові питання. Детально в них іти зараз не буду. Зарано. Але, найголовніше для нас, ви знаєте: ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось, а хочемо закінчити справедливим миром. Для цього нам потрібна впевненість, що Росія не повернеться з війною знову проти України. І для нас потрібні сильні гарантії безпеки", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що на сьогодні для України стратегічними гарантіями безпеки є і членство в Європейському Союзі, і майбутнє членство в НАТО, і серйозні пакети зброї та підтримка української армії, яка не може зменшуватися в рази, коли ти є сусідом з Росією і її мільйонною армією, яка у будь-який момент може прийти знову з війною проти незалежності і свободи України:

"Безумовно, зустрічі з новим президентом, з його новою командою, зустрічі будуть. Вони будуть пропрацьовуватися. Про дати поки що ми не готові комунікувати".

Інавгурація Трампа

Як повідомляв УНІАН, інавгурація Трампа відбудеться 20 січня. Він складе присягу та стане 47 президентом США.

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи поїде на інавгурацію Трампа без запрошення. За його словами, він хотів би бути присутнім у Вашингтоні в цей день, однак візит без прямого запрошення президента Сполучених Штатів Америки - це просто некрасиво.

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