Індія стає дедалі більш залежною від російської нафти: її частка сягнула рекорду

Це сталося переважно через скорочення поставок із Близького Сходу.

Залежність Індії від російської сирої нафти у липні сягнула рекордного рівня: поставки з Росії становили 50,83% від індійського нафтового імпорту, або 2,47 млн барелів на добу. Такі дані наводить Reuters.

За інформацією видання, у липні імпорт Індією російської нафти зріс на 62,4% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, але скоротився на 4,8% проти рекордного показника червня – 2,6 млн барелів на добу.

Нагадаємо, у січні індійські нафтопереробні компанії почали скорочувати імпорт російської нафти, щоб уникнути підвищених мит США, поки Нью-Делі веде переговори з Вашингтоном щодо торговельної угоди.

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Водночас перебої з постачаннями нафти з Близького Сходу, спричинені війною з Іраном, змусили індійські нафтопереробні компанії продовжити закупівлі російської сировини.

Подальші закупівлі Індією російської нафти залишаються під питанням після того, як Сенат США ухвалив законопроєкт про запровадження 100% мит для покупців російської нафти. Палата представників США цей законопроєкт ще не схвалила.

Частка Росії в імпорті сирої нафти до Індії за перші чотири місяці фінансового року, який розпочався у квітні, досягла рекордних 43,25%. У середньому імпорт перевищував 2 млн барелів на добу проти близько 37% за аналогічний період роком раніше.

Зростання відбулося переважно через скорочення поставок із Близького Сходу. Їхня частка в імпорті сирої нафти до Індії скоротилася приблизно до 30% у період із квітня по липень проти 43% роком раніше.

Частка нафти з країн Латинської Америки зросла з 3,5% до 12,7% – переважно завдяки збільшенню імпорту з Бразилії та Венесуели.

Індія покриває понад 90% своїх потреб у сирій нафті за рахунок імпорту, що робить її вразливою до перебоїв у світовій торгівлі нафтою. РФ залишалася найбільшим постачальником сирої нафти до Індії в період із квітня по липень, тоді як ОАЕ випередили Ірак і посіли друге місце за обсягами поставок.

Об'єднані Арабські Емірати, які вийшли з ОПЕК, пропонували великі обсяги нафти через спотові тендери, що дозволило індійським нафтопереробним компаніям збільшити закупівлі. Торік ОАЕ посідали четверте місце серед постачальників нафти до Індії.

Постачання російської нафти – інші новини

У липні стало відомо, що вартість основного сорту російської нафти опустилася до рівня, зафіксованого ще до початку конфлікту на Близькому Сході. Це створює додатковий тиск на бюджет Росії, який уже зазнає значного навантаження через війну проти України.

На думку фахівців, якщо ціни тривалий час залишатимуться нижчими за закладений у бюджеті рівень, Кремлю буде ще складніше стримувати зростання дефіциту.

Ще раніше, у червні, УНІАН писав, що експорт російської нафти сягнув найвищого показника з початку 2026 року.

Водночас зниження світових цін на нафту після укладення мирної угоди між США та Іраном скоротило надприбутки Москви та посилило конкуренцію з боку постачальників із Близького Сходу.

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