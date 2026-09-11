Представник РФ візьме участь у наступному саміті G20, - Reuters

Білий дім поки що не повідомив, хто з Росії візьме участь у зустрічі наступного тижня.

Російський представник візьме участь у зустрічі міністрів енергетики країн "Великої двадцятки" (G20) у Г’юстоні наступного тижня. Про це повідомив Reuters представник Білого дому.

Зазначається, що в серпні США вітали главу Мінфіну Антона Силуанова на зустрічі країн G20 у Північній Кароліні. Це була перша особиста присутність російського міністра фінансів на форумі з початку війни в Україні.

Зустріч міністрів країн G20 з питань енергозабезпечення відбудеться з понеділка по середу за участю американських офіційних осіб, зокрема міністра внутрішніх справ Дуга Бургума, міністра енергетики Кріса Райта та представника Білого дому Джаррода Ейджена.

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Білий дім поки що не повідомив, хто з Росії візьме участь у зустрічі наступного тижня.

Очікується, що в заході також візьмуть участь представники енергетичного сектору з Європи та Азії. За оцінками аудиторів, оприлюдненими цього місяця, зусилля Європейського Союзу щодо досягнення незалежності від російської нафти та газу гальмуються, тоді як регіон вступає в зимовий період з аномально низькими запасами газу.

Заяви Трампа

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що на початку цього тижня провів "відмінну" розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і що російський лідер хоче укласти угоду про припинення війни в Україні.

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