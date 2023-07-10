Індія має намір поступово знизити свою залежність від російських озброєнь.

Індія має намір поступово скоротити свою залежність від російської зброї, але цей процес займе кілька десятиліть. Про це пише Reuters.

"Багатомільярдні закупівлі Індією американської зброї пов'язані не стільки з тим, щоб змістити її залежність від російського оборонного обладнання і рухатися в бік Заходу, скільки з розвитком власної вітчизняної збройової промисловості", – пише видання.

Відзначається, що Індія є найбільшим імпортером зброї в світі, але зараз майже всі її збройові контракти включають пункти про спільне виробництво або передачу технологій. Після зриву низки поставок через російське вторгнення в Україну, Індія вирішила почати втілювати давні плани з розвитку власної оборонної промисловості.

Відео дня

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, за останні 20 років Індія закупила зброї на суму понад 60 мільярдів доларів, з яких 65%, або майже 39 мільярдів доларів, припало на Росію.

Міністр оборони Раджнат Сінгх заявив, що Індія має намір замовити зброю у вітчизняної військової промисловості на суму понад 100 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття.

"Це реальність, що ми повинні зменшити залежність від Росії. Але це друга частина. Перша частина-спроба відійти від імпортозалежності", — сказав на умовах анонімності високопоставлений офіцер індійської оборони, що працює над майбутнім потенціалом індійських Збройних сил.

Індія оголосила про значні закупівлі американського оборонного обладнання під час державного візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Вашингтона минулого місяця, включаючи замовлення двигунів для винищувачів на суму понад один мільярд доларів. Також обговорюється можлива угода на $ 3 млрд по безпілотникам MQ-9b SeaGuardian.

Угода з реактивними двигунами передбачає спільне виробництво в майбутньому, в той час як збірка І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ SeaGuardians, ймовірно, будуть здійснюватися в Індії.

Однак вжитих на даний момент кроків буде недостатньо, щоб покласти край залежності Нью-Делі від Росії, а суворі правила США, що регулюють обмін військовими технологіями, поки обмежують майбутні можливості.

"Великий відхід від Росії займе кілька десятиліть", - сказав індійський експерт з безпеки зі Стенфордського університету Арзан Тарапор.

Одна з проблем для Індії полягає в тому, що війна Росії в Україні серйозно підірвала здатність Москви постачати зброю і техніку. Зокрема Росія зірвала поставки запасних частин для реактивних винищувачів Су-30 МКІ і МіГ-29, систем ППО з-400, куплених Індією майже за 5,5 млрд доларів в 2018 році. Під питанням поставка двох атомних підводних човнів, які повинні бути поставлені протягом наступних кількох років.

Відносини Індії з Росією - останні новини

Індія грунтовно підсіла на російську нафту. У 2023 році частка російської сирої нафти на індійському ринку зросла в 10 разів – з 2 до 20%. Гірше того, до 2024 року Індія планує наростити показник імпорту Російський нафти до 30%.

У червні стало відомо, що Росія, ймовірно, викуповує військові вантажі, які раніше відправляла в М'янму та Індію. Зокрема, мова йде про Запчастини для танків і ракет. Росія, покладаючись на допомогу країн, з якими у неї давні військові зв'язки, може реімпортувати компоненти для удосконалення старої зброї з метою її подальшого використання у війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: