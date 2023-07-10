Індія має намір поступово скоротити свою залежність від російської зброї, але цей процес займе кілька десятиліть. Про це пише Reuters.
"Багатомільярдні закупівлі Індією американської зброї пов'язані не стільки з тим, щоб змістити її залежність від російського оборонного обладнання і рухатися в бік Заходу, скільки з розвитком власної вітчизняної збройової промисловості", – пише видання.
Відзначається, що Індія є найбільшим імпортером зброї в світі, але зараз майже всі її збройові контракти включають пункти про спільне виробництво або передачу технологій. Після зриву низки поставок через російське вторгнення в Україну, Індія вирішила почати втілювати давні плани з розвитку власної оборонної промисловості.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, за останні 20 років Індія закупила зброї на суму понад 60 мільярдів доларів, з яких 65%, або майже 39 мільярдів доларів, припало на Росію.
Міністр оборони Раджнат Сінгх заявив, що Індія має намір замовити зброю у вітчизняної військової промисловості на суму понад 100 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття.
"Це реальність, що ми повинні зменшити залежність від Росії. Але це друга частина. Перша частина-спроба відійти від імпортозалежності", — сказав на умовах анонімності високопоставлений офіцер індійської оборони, що працює над майбутнім потенціалом індійських Збройних сил.
Індія оголосила про значні закупівлі американського оборонного обладнання під час державного візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Вашингтона минулого місяця, включаючи замовлення двигунів для винищувачів на суму понад один мільярд доларів. Також обговорюється можлива угода на $ 3 млрд по безпілотникам MQ-9b SeaGuardian.
Угода з реактивними двигунами передбачає спільне виробництво в майбутньому, в той час як збірка І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ SeaGuardians, ймовірно, будуть здійснюватися в Індії.
Однак вжитих на даний момент кроків буде недостатньо, щоб покласти край залежності Нью-Делі від Росії, а суворі правила США, що регулюють обмін військовими технологіями, поки обмежують майбутні можливості.
"Великий відхід від Росії займе кілька десятиліть", - сказав індійський експерт з безпеки зі Стенфордського університету Арзан Тарапор.
Одна з проблем для Індії полягає в тому, що війна Росії в Україні серйозно підірвала здатність Москви постачати зброю і техніку. Зокрема Росія зірвала поставки запасних частин для реактивних винищувачів Су-30 МКІ і МіГ-29, систем ППО з-400, куплених Індією майже за 5,5 млрд доларів в 2018 році. Під питанням поставка двох атомних підводних човнів, які повинні бути поставлені протягом наступних кількох років.
Відносини Індії з Росією - останні новини
Індія грунтовно підсіла на російську нафту. У 2023 році частка російської сирої нафти на індійському ринку зросла в 10 разів – з 2 до 20%. Гірше того, до 2024 року Індія планує наростити показник імпорту Російський нафти до 30%.
У червні стало відомо, що Росія, ймовірно, викуповує військові вантажі, які раніше відправляла в М'янму та Індію. Зокрема, мова йде про Запчастини для танків і ракет. Росія, покладаючись на допомогу країн, з якими у неї давні військові зв'язки, може реімпортувати компоненти для удосконалення старої зброї з метою її подальшого використання у війні проти України.