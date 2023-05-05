Індія на 60% залежить від закупівель зброї з Росії.

Індія планує розпочати виробництво російської оборонної техніки та запчастин на своїй території, така угода досягнута за результатами зустрічі міністрів оборони двох країн.

Як повідомляє Defence Express, таке рішення пов'язане, з одного боку, з погіршенням відносин і конфліктом на кордоні Індії з Китаєм, а з іншого – з санкціями Заходу проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Індія залежить від Росії в плані закупівель зброї на 60%, і уряд країни намагається створити спільні підприємства для розвитку вітчизняної промисловості.

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Як заявило Міністерство оборони Індії, міністри обговорили участь російської оборонної промисловості в економічній ініціативі уряду Індії "Зроби в Індії", спрямованої на збільшення внутрішнього виробництва.

Серед російських компаній, які можуть взяти участь в даній угоді, такі підприємства як "Уралвагонзавод", "Техмаш", Тактична ракетна корпорація, НВО Машинобудування, Об'єднана авіабудівна корпорація, "Вертольоти Росії", Об'єднана суднобудівна корпорація та інші.

При цьому офіційний представник посольства Росії Дмитро Солодов не відповів на запити Defence Express про коментар.

У той же час Індійські експерти сумніваються в тому, що дана угода призведе до повноцінної співпраці. Вона швидше за все обмежиться тільки допомогою Росії в локалізації на території Індії виробництва запчастин для російського обладнання.

Взаємовідносини Індії та Росії

Росія та Індія ніяк не можуть узгодити питання оплати за поставлену нафту. РФ відмовляється приймати оплату в рупіях, оскільки цю валюту їй ніде витратити, і готова приймати рублі або юані. Однак використовувати рублі замість рупій не бажає індійська сторона.

Також через санкції США припинилися поставки російської зброї в Індію. Тому країна на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм має намір збільшити масштаби закупівлі озброєння і віддати всі замовлення місцевим виробникам.

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