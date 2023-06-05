Викуп експортної техніки дозволяє модернізувати наявну в Росії стару зброю і відправити її в бій проти України.

Росія, імовірно, викуповує військові вантажі, які раніше відправляла в М'янму і Індію. Зокрема, мова йде про запчастини для танків і ракет.

Про це пише Nikkei посилаючись на аналіз даних митного оформлення. Зазначається, що Росія, покладаючись на допомогу країн, із якими у неї давні військові зв'язки, може реімпортувати компоненти для удосконалення старої зброї з метою її подальшого використання у війні проти України.

Наприклад, "Уралвагонзавод", що виробляє танки для російських збройних сил, імпортував продукцію військового призначення з М'янми на суму 24 мільйони доларів. Компоненти були зареєстровані як вироблені "Уралвагонзаводом".

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Згідно з митними даними, компанія викупила 6775 оптичних прицілів і 200 камер для установки в танках. "Імовірно, це оптичні пристрої для вимірювання відстані до цілей та прицілювання на них", - сказав Нобуюкі Акатані, старший офіцер у відставці сухопутних сил самооборони Японії, який брав участь у розробці танків.

Згідно з щорічним звітом The Military Balance за 2023 рік, опублікованим британським Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, в Росії є близько 5000 танків.

"У Росії на зберіганні багато старих танків Т-72, які потребують модернізації і згодом можуть бути відправлені на передову. Можу додати, що оптика - велика проблема для російського ВПК. Цілком імовірно, що вони намагаються отримати оптику таким чином", - сказав Олег Ігнатов, аналітик з питань Росії з брюссельської Міжнародної кризової групи.

Росія, яка раніше покладалася на західні технології для виробництва оптичного обладнання, відчуває труднощі з придбанням необхідних компонентів через запроваджені санкції.

У даних розмитнення причиною вказана "ввезено за актом рекламації". "Уралвагонзавод" у 2019 році експортував продукцію військового призначення для армії М'янми; а ця причина вказує на те, що повернуті товари були дефектними. Але, за словами військового аналітика, який раніше працював у Міністерстві оборони Японії, Кінічі Нішімури "будь-яка дефектна продукція повинна була бути замінена при виявленні в ході повної перевірки, проведеної під час імпорту".

"Наскільки мені відомо, для гарантійного повернення це буде надзвичайно велика кількість", - додав Якуб Яновський з голландського веб-сайту, присвяченого аналізу військової інформації Oryx.

Російська компанія "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ), яка займається виробництвом ракет, закупила в цілому шість компонентів для прицілу нічного бачення для ракет "земля-повітря" за 150 тисяч доларів США у Міністерства оборони Індії в серпні й листопаді 2022 року. Усі пристрої, необхідні для забезпечення роботи ракет вночі та при слабкому освітленні, були виготовлені самою компанією КБМ, яка в лютому 2013 року експортувала такі ж деталі в Індію.

Росія, можливо, реімпортувала деталі для ремонту, але станом на кінець березня цього року не було жодних записів про відправлення деталей назад до Індії.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Росія є третім за величиною експортером зброї у світі, а Індія є її найбільшим покупцем, на частку якої припадає 35% зарубіжних поставок російської зброї за останнє десятиліття. За Індією в числі найбільших покупців російської зброї слідує Китай із 15% від загального обсягу експорту і Алжир з 10%.

Викуп експортної техніки дозволяє модернізувати наявну на озброєнні Росії стару зброю та відправити її в бій проти України.

Лідери "Великої сімки" на своєму саміті в японській Хіросімі закликали інші країни припинити військову підтримку Росії.

Але "важко заручитися підтримкою країн, які покладаються на зброю російського виробництва", - сказав Нобумаса Акіяма, професор, який вивчає контроль над озброєннями в університеті Хітоцубасі в Токіо.

Зусилля з припинення потоку військової техніки в Росію, а звідти на лінію фронту в Україні, вимагають жорстких заходів, таких як створення механізмів розкриття угод з Росією, зазначає Nikkei.

Поставки зброї в РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, США, європейські країни та Японія заборонили експорт до Росії товарів потенційного військового призначення з моменту початку її повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Однак, такі товари все ще потрапляють в РФ в обхід санкцій. Росії допомагають у цьому країни, які вона називає "дружніми", і які відмовилися вводити санкції проти російського терористичного режиму.

Наприклад, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну німецький виробник фотоапаратів Leica Camera AG почав поставляти в Росію біноклі з лазерним далекоміром і приціли нічного бачення. Лазерні далекоміри і нівеліри швейцарської компанії Leica Geosystems також потрапляють в Росію, але через треті країни. Нагадаємо, що сама Швейцарія відмовляється допомагати Україні захищатися, заявляючи про свою нібито нейтральність.

Тим часом стало відомо, що російські поставки військових вантажів до Індії припинилися, оскільки країни намагаються знайти механізм оплати, який не порушує санкції США. Найбільше постраждали від перебоїв з поставками ВПС Індії, які залежать від російського парку винищувачів і вертольотів.

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