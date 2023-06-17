Індія істотно нарощує імпорт російської нафти.

У 2023 році частка імпорту російської сирої нафти в Індії зросла в 10 разів, до 20%, порівняно 2%, які були до вторгнення Росії в Україну.

Як заявив виконавчий директор Indian Oil Вінод Кумар на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, до 2024-го Індія планує наростити показник імпорту російської нафти до 30%, повідомляє "Комерсант".

"Частка імпорту російської сирої нафти, яка становила менше 2% в 2021-2022 роках, збільшилася в 2023 році в 10 разів, до 20% в кошику імпорту сирої нафти. Очікую, що в період 2023-2024 років вона складе 30%", - сказав Кумар, зазначивши при цьому, що на Індію припадає одна третина глобального споживання енергоносіїв.

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За його словами, в майбутньому очікується триразове збільшення попиту на нафту, газ та бензин, імпорт сирої нафти також буде збільшуватися, і "Росії в цьому буде відводитися головна роль".

Індія та російська нафта

Після того, як у грудні 2022 року ЄС припинив імпорт російської нафти, основними покупцями російських нафтопродуктів залишилися Туреччина, Індія та Китай. Більше того, "Роснефть" уклала угоду з Indian Oil Company про "істотне збільшення поставок нафти в Індію".

11 травня 2023 року повідомлялося про те, що за рік війни в Україні Індія в 10 разів збільшила імпорт російської нафти.

16 травня 2023 року глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив про те, що ЄС має вжити жорстких заходів проти перепродажу Індією російської нафти в Європу в якості очищеного пального. Боррель заявив, що якщо дизельне пальне або бензин надходять до Європи з Індії і виробляються на російській нафті, це, безумовно, є обходом санкцій.

У відповідь міністр закордонних справ Індії Субраманям Джайшанкар заявив, що Індія не порушує антиросійські санкції продаючи перероблену російську нафту, а ЄС не завадило б ознайомитися з правилами Ради.

"Подивіться на правила Ради ЄС, російська нафта істотно переробляється в третіх країнах і більше не розглядається як російська. Я закликаю вас ознайомитися з постановою Ради ЄС 833/2014", - заявив Джайшанкар.

У травні 2023 року повідомлялося про те, що російська нафта продовжує надходити на європейський ринок в обхід санкцій. У порти Індії прибуває близько 70 танкерів з російською нафтою щомісяця. І після переробки певна її частина – у вигляді бензину і дизпалива – потрапляє на європейські ринки.

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