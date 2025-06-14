Ізраїль ліквідував вісьмох ключових генералів Ірану, - Clash Report

Цей інцидент може кардинально змінити баланс сил на Близькому Сході.

Ізраїль завдав нищівного удару по керівництву Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану. Підтверджено загибель ключових генералів, пише Clash Report.

За даними видання, внаслідок масштабних ізраїльських ударів загинули високопоставлені командири КВІР та керівництва збройних сил Ірану. Це один з найсерйозніших ударів по воєнному командуванню Ісламської Республіки за останні десятиліття.

Хто загинув:

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Генерал Голамалі Рашид – керівник оперативного штабу "Хатам аль-Анбія", головного стратегічного центру іранської армії;

Генерал Мохаммад Хоссейн Багері – начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану;

Генерал Хоссейн Саламі – командувач КВІР, одна з найвпливовіших фігур в іранській політиці та безпеці;

Генерал Амір Алі Хаджизаде – командувач Повітряно-космічними силами КВІР, які відповідальні за ракетну програму Ірану;

Генерал Мехді Рабані – заступник начальника оперативного управління ЗС;

Генерал Голамреза Мехрабі – заступник начальника розвідки іранської армії;

Бригадний генерал Давуд Шехіян – керівник служби протиповітряної оборони КВІР;

Бригадний генерал Масуд Шанеї – начальник штабу, командувач одного з ключових підрозділів КВІР.

Якщо інформація остаточно підтвердиться офіційними каналами, це стане безпрецедентним ударом по керівному ядру іранського військового істеблішменту. Загибель одразу кількох генералів, зокрема Хоссейна Саламі, який особисто координував зовнішні операції КВІР у Сирії, Лівані та Ємені, може мати ланцюгову реакцію в усьому регіоні.

В Ізраїлі утримуються від коментарів, дотримуючись традиційної політики "ані підтвердження, ані спростування" щодо операцій за кордоном.

Операція Ізраїлю в Ірані

У 2025 році протистояння між Ізраїлем та Іраном досягло нової критичної фази. Після місяців загострення ситуації на Близькому Сході — зокрема через активну підтримку Іраном проксі-груп у Лівані, Сирії та Ємені — Ізраїль перейшов до прямої військової відповіді на іранській території.

13 червня Ізраїль завдав точкових ударів по стратегічних військових об’єктах у самому Ірані. Це перша підтверджена атака Ізраїлю на такий високий рівень військового командування Ірану.

У відповідь Іран запустив по Ізраїлю десятки ракет кількома хвилями. Операція Ірану отримала кодову назву "True Promise III". Представник країни заявив журналістам, що помста Ізраїлю "тільки почалася".

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