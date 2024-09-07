В Ірані роблять вигляд, що ніяк не допомагають Росії.

Іран відкинув звинувачення у поставках своїх балістичних ракет до Росії. Відповідну заяву іранської місії при ООН розповсюдило іранське агентство IRNA.

"Позиція Ірану щодо українського конфлікту залишається незмінною. Іран вважає надання військової допомоги сторонам конфлікту, що призводить до збільшення людських жертв, руйнування інфраструктури та відходу від переговорів про припинення вогню, нелюдським", – йдеться у заяві.

Іранська місія також закликала припинити передачу зброї будь-якій із воюючих сторін.

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"Іран не тільки сам утримується від таких дій, але й закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам, залученим у конфлікт", – наголосили іранські дипломати.

Поставки іранської зброї в Росію

Як писав УНІАН, низка авторитетних європейських та американских видань із посиланням на дані західних розвідок повідомили, що Іран щойно почав поставки в Росію своїх балістичних ракет малої дальності.

Також ми розповідали, що Іран послідовно заперечує поставки своїх дронів-камікадзе Shahed 136 до Росії. При цьому Тегеран намагається вдавати, що дотримується суворого нейтралітету щодо війни в Україні. На День Незалежності Іран навіть привітав Україну зі святом.

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