Радник спікера парламенту Ірану опублікував відео з імовірним ядерним ударом по Ізраїлю.

Іран готовий застосувати ядерну бомбу проти Ізраїлю, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в інтерв'ю Fox News. Про це пише The Jerusalem Post.

Говорячи про війну з Іраном, він зазначив, що Корпус вартових Ісламської революції "поспішив перетворити збагачений уран на зброю після падіння "Хезболли" та розпаду країн осі".

"Ми це бачили. Ми сказали, що протягом року вони матимуть ядерну бомбу і застосують її. На відміну від інших ядерних держав, вони справді її застосують і знищать нас", - наголосив Нетаньяху.

Відео дня

Водночас видання звернуло увагу, що стратегічний радник спікера парламенту Ірану Мехді Мохаммаді опублікував у суботу у своїй історії в Instagram відео, на якому видно дві грибоподібні хмари та радіоактивні опади, які розповсюджуються по всьому Ізраїлю.

Війна Ізраїлю з Іраном: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, російський правитель Володимир Путін тисне на Іран щодо ухвалення ядерної угоди зі США. Видання Axios писало, що диктатор обговорив ядерну угоду Ірану не тільки із самим Іраном, а і з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Путін нібито підтримав ідею угоди про цілковиту відмову Ірану від збагачення ураном. Він закликав іранців рухатися в цьому напрямку, щоб переговори з США стали більш сприятливими. Іранці відповіли, що не розглядатимуть такий варіант.

Стало відомо, що Ізраїль готується відновити війну з Іраном, якщо Тегеран знову візьметься за свою ядерну програму. Країна сподівається на підтримку США в цьому питанні. Головний радник Нетаньяху Рон Дермер повідомив, під час візиту до Вашингтона у нього склалося враження, що адміністрація Трампа буде схильна підтримати нові удари по Ірану за певних умов. Одним із можливих приводів може стати спроба Тегерана перемістити високозбагачений уран із пошкоджених ядерних об'єктів. Ще одним сценарієм для військової відповіді може бути відновлення активної роботи над ядерною програмою, зокрема запуск збагачувальних потужностей.

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