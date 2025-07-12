За даними джерел, Москва активно переконувала Тегеран в доцільності погодитися на цю угоду.

Президент Росії Володимир Путін обговорив тему ухвалення ядерної угоди не тільки з офіційними представниками Ірану, а й з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє Axios, посилаючись на свої джерела.

Вказується, що Путін нібито підтримав ідею угоди, яку пропонують Ірану США та Франція. Вона передбачає цілковиту відмову з боку Ірану від збагачення ураном.

В матеріалі видання згадує трьох європейських та одного ізраїльського чиновників, які розповіли про спроби Москви переконати Тегеран погодитися на підписання даної угоди.

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Також два джерела повідомили виданню, що Москва вже передала уряду Ізраїлю позицію президента Росії щодо ситуації зі збагаченням ураном Іраном.

"Путін підтримує нульове збагачення. Він закликав іранців рухатися в цьому напрямку, щоб переговори з США стали більш сприятливими. Іранці відповіли, що не розглядатимуть такий варіант", - пише видання з посиланням на одного з європейських посадовців.

За даними видання, Москва в публічних та приватних розмовах дала зрозуміти, що в разі необхідності зможе вивезти з Ірану високозбагачений уран, якщо сторони все ж досягнуть угоди.

Запаси урану в Ірані

Раніше УНІАН повідомляв, що Ізраїль попередив про готовність відновти війну проти Ірану в разі спроб Тегерану відновити свою ядерну програму. В цьому питанні країна сподівається на підтримку від США й, згідно з даними, Трамп вже обговорює з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху подальші кроки.

Також ми писали, що в МАГАТЕ повідомили про виведення з Ірану своїх інспекторів після ухвалення Тегераном нового закону, який потенційно може криміналізувати міжнародний ядерний моніторинг.

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