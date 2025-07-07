Чиновники вважають, що Трамп може дати на це "зелене" світло.

Ізраїль вже готується до поновлення війни з Іраном, якщо Тегеран спробує відновити свою ядерну програму. Країна сподівається на підтримку Сполучених Штатів Америки в цьому питанні.

Про це пише Axios, посилаючись на два джерела. Згідно з інформацією видання, під час вечері у Білому домі президент Дональд Трамп та ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху саме обговорюватимуть подальші кроки в ситуації з ядерною програмою. За словами ізраїльських чиновників, їхній прем'єр прагне узгодити позиції стосовно "ядерних" переговорів і розглянути можливі підстави для відновлення військових ударів.

Як повідомив головний радник Нетаньяху Рон Дермер під час закритих брифінгів, під час візиту до Вашингтона у нього склалося враження, що адміністрація Трампа буде схильна підтримати нові удари по Ірану за певних умов. Одним із можливих приводів може стати спроба Тегерана перемістити високозбагачений уран із пошкоджених ядерних об'єктів. Ще одним сценарієм для військової відповіді може бути відновлення активної роботи над ядерною програмою, зокрема запуск збагачувальних потужностей.

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Однією з головних тем переговорів стало обговорення іранських запасів високозбагаченого урану. Йдеться про приблизно 400 кілограмів урану, збагаченого до рівня 60%, тоді як для виробництва ядерної зброї потрібно близько 90%.

Американські та ізраїльські посадовці заявляють, що ці запаси наразі перебувають в "ізольованому" стані. За оцінками розвідки обох країн, об’єкти зазнали серйозних пошкоджень, однак не весь матеріал і не вся інфраструктура були знищені. Вони продовжують стежити за активністю Ірану навколо ядерних об’єктів, щоб запобігти можливому вивезенню урану або відновленню робіт на збагачувальних установках.

Війна на Близькому Сході

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль здійснив удари по об'єктах іранської ядерної та військової інфраструктури, унаслідок чого загинули високопоставлені командири та науковці.

Операція отримала назву "Rising Lion", її причинами назвали бажання знищити ядерну програму Ірану та запобігти іранським планам зі знищення Ізраїлю.

Після цього Іран випустив по країні десятки балістичних ракет та дронів. Взаємні удари продовжувалися, однак 22 червня у війну втрутилися Сполучені Штати Америки.

Американська авіація завдала ударів по Фордо, Натанзі та Ісфахану, спричинивши значні пошкодження ядерної інфраструктури Ірану. Тегеран у відповідь атакував американську базу Аль-Удейд у Катарі.

Президент Трамп заявив, що іранський обстріл не мав наслідків. Він закликав обидві сторони припинити вогонь та повернутися за стіл переговорів. Вже незабаром американський лідер оголосив про повне припинення вогню.

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