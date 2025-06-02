Зеленський розкрив, чого очікує від нового президента Польщі

Президент України привітав Кароля Навроцького з перемогою у другому турі виборів президента Польщі.

Президент України Володимир Зеленський розраховує на плідну співпрацю з переможцем виборів президента Польщі Каролем Навроцьким. Про це глава держави повідомив у мережі X.

Зокрема, Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі.

"Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації", - відзначив Зеленський.

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У цьому зв'язку, президент України висловив очікування від нового лідера польської держави.

"Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру. Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з паном президентом", - повідомив Зеленський.

Вибори президента Польщі

Як повідомляв УНІАН, у другому турі виборів президента Польщі, які відбулися 1 червня, перемогу одержав директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький. За підрахунком 100% виборчих бюлетенів Навроцький набрав 50,89% голосів виборців. Його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковський, отримав 49,11% голосів.

Навроцький відомий тим, що виступає за традиційні цінності, обмеження впливу ЄС та обережну політику щодо вступу України до НАТО. Він є консервативним істориком. Висунення його кандидатури на посаду президента Польщі підтримала опозиційна партія "Право і справедливість".

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