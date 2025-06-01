Окупанти спорядили морські носії "Калібрами".

За даними української розвідки, напередодні масштабної атаки на російські військові аеродроми окупанти готувалися до чергового масованого обстрілу України.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, загарбники щотижня збільшували кількість дронів-камікадзе, які атакували Україну - минулої ночі Повтіряні сили зафіксували майже 500 БПЛА.

Крім того, росіяни вже підготували ракети типу "Калібр" з морських носіїв. Зеленський підкреслив, що українці не мають ігнорувати сигнали повітряної тривоги:

Відео дня

"Ми розуміємо, із ким маємо справу. Ми будемо захищатись усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям. Ми жодної секунди не хотіли цієї війни. Ми пропонували росіянам припинення вогню. Ще з 11 березня на столі - американська пропозиція повного, безумовного припинення вогню".

Операція СБУ на території Росії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень російські авіаційні бази зазнали масованої атаки FPV-дронів. У мережі з'явилося безліч відео, на яких можна побачити, як безпілотники вилітають просто з фур неподалік цих об'єктів.

За операцією під назвою "Павутина" стоїть Служба безпеки України. Згідно з їхніми даними, під ударом опинилося понад 40 одиниць російської авіації, зокрема стратегічні носії ракет.

Російська Федерація втратила до 34% авіапотенціалу, здатного атакувати Україну крилатими ракетами.

Президент ввечері повідомив, що операцію почали планувати ще 1,5 року тому. Людей, які її готували, вдалося вчасно вивести з російської території.

За словами російських загарбників, дрони били по аеродромах у Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях. Міноборони звітує про загоряння кількох одиниць авіаційної техніки у Мурманській та Іркутській областях.

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