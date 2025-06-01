За даними української розвідки, напередодні масштабної атаки на російські військові аеродроми окупанти готувалися до чергового масованого обстрілу України.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, загарбники щотижня збільшували кількість дронів-камікадзе, які атакували Україну - минулої ночі Повтіряні сили зафіксували майже 500 БПЛА.
Крім того, росіяни вже підготували ракети типу "Калібр" з морських носіїв. Зеленський підкреслив, що українці не мають ігнорувати сигнали повітряної тривоги:
"Ми розуміємо, із ким маємо справу. Ми будемо захищатись усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям. Ми жодної секунди не хотіли цієї війни. Ми пропонували росіянам припинення вогню. Ще з 11 березня на столі - американська пропозиція повного, безумовного припинення вогню".
Операція СБУ на території Росії
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень російські авіаційні бази зазнали масованої атаки FPV-дронів. У мережі з'явилося безліч відео, на яких можна побачити, як безпілотники вилітають просто з фур неподалік цих об'єктів.
За операцією під назвою "Павутина" стоїть Служба безпеки України. Згідно з їхніми даними, під ударом опинилося понад 40 одиниць російської авіації, зокрема стратегічні носії ракет.
Російська Федерація втратила до 34% авіапотенціалу, здатного атакувати Україну крилатими ракетами.
Президент ввечері повідомив, що операцію почали планувати ще 1,5 року тому. Людей, які її готували, вдалося вчасно вивести з російської території.
За словами російських загарбників, дрони били по аеродромах у Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях. Міноборони звітує про загоряння кількох одиниць авіаційної техніки у Мурманській та Іркутській областях.