Пекін інвестує в інфраструктуру для підтримки ядерного потенціалу.

Китай перевершив попередні прогнози США щодо розміру ядерного арсеналу країни і розширює свій військово-морський флот. Про це пише Politico з посиланням на звіт Пентагона та джерела в американському Міністерстві оборони.

За оцінкою Пентагона, станом на травень 2023 року Китай мав понад 500 ядерних боєголовок у своєму арсеналі. Це приблизно на 100 більше, ніж торік. В США очікують, що Пекін подвоїть кількість ядерних боєголовок до 2030 року і матиме 1500 ядерних боєголовок до 2035 року.

"Якщо порівняти з тим, що вони робили близько десяти років тому, те, що вони роблять зараз, дійсно набагато перевищує за масштабом і складністю. Вони розширюють і інвестують у свої наземні, морські та повітряні платформи доставки ядерної енергії, а також в інфраструктуру, необхідну для підтримки значного розширення їхніх ядерних сил", – сказав чиновник.

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Згідно зі звітом Пентагона, Китай, ймовірно, використовуватиме для своєї програми ядерної зброї нові реактори та заводи з переробки для виробництва плутонію. Офіційно в КНР стверджують, що ці потужності потрібні для "мирних цілей".

Крім того, Китай, ймовірно, завантажив "принаймні деяки" зі своїх 300 міжконтинентальних балістичних ракет у шахти та розширює військово-морський флот (кількість кораблів і підводних човнів на озброєнні збільшилася з минулого року з 340 до 370). А річний оборонний бюджет Китаю, ймовірно, зріс на 7,1%.

Ядерний арсенал Китаю - це треба знати

За інформацією ЗМІ, найбільші ядерні держави світу – США, Росія та Китай – активно готують інфраструктуру для проведення реальних ядерних випробувань, котрі заборонені вже близько 30 років міжнародними угодами.

Ядерні запаси Пекіна все ще набагато менші, ніж у Росії чи Сполучених Штатів. За оцінками SIPRI, станом на січень у Росії було 5889 ядерних боєголовок, у США – 5244.

З 2010 році між США та Росією діяв договір скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, що обмежував кількість стратегічних ядерних боєголовок, які сторони можуть розгорнути, до 1550, а кількість наземних і підводних ракет і бомбардувальників, які можуть доставляти боєголовки, до 700. В лютому 2023 року Росія припинила участь у цьому ядерному договорі, висунувши вимогу щодо припинення надання Україні військової допомоги з боку країн НАТО.

Китай відмовився брати участь у переговорах щодо ядерної зброї, стверджуючи, що арсенали США та РФ набагато більші.

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