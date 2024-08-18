Пілоту довелося розвернути рейс і викликати поліцію.

В одному з аеропортів Китаю стався несподіваний "драматичний" інцидент - пасажирку висадили з літака, оскільки вона в буквальному сенсі відмовилася випускати з рук сумочку Louis Vuitton.

Як пише Bild, подія сталася в аеропорту китайського міста Чунцин. Одна з пасажирок навідріз відмовилася ставити свою сумочку Louis Vuitton вартістю три тисячі євро під сидіння попереду себе, як цього вимагав персонал авіакомпанії.

"У цей час літак уже вирулював на злітну смугу. Оскільки дівчина демонстративно грала в телефоні та ігнорувала всі вказівки бортпровідників, пілоту довелося розвернутися і викликати поліцію. Дівчину разом із сумочкою вивели з літака і зняли з рейсу", - пише Bild. Зазначається, що інші пасажири почали аплодувати, коли пасажирку змусили покинути повітряне судно.

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Водночас у соціальних мережах реакція дівчина отримала несподівану підтримку - деякі користувачки пишуть про свою солідарність із китаянкою і кажуть, що теж не стали б ставити під сидіння сумочку Louis Vuitton.

Раніше менеджер з корпоративних комунікацій авіакомпанії Wizz Air дав кілька корисних порад, які допоможуть вам ніколи не спізнюватися на свій рейс.

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